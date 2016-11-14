Huawei P10, anteprima di un nuovo top smartphone Android Nougat
di Redazione
14/11/2016
Huawei P10: un top di gamma Android Nougat pronto a debuttare a primavera 2017?I dati più rilevanti in merito a chipset (uno degli ultimi assi nella manica di Huawei, un Kirin 960 con frequenza 2,3 GHz) e RAM (da 6 GB) promettono bene; sorprende in particolare anche lo spazio storage nativo, di 256 GB, anche se come alcuni utenti hanno fatto notare, potrebbe riferirsi ad una versione "premium" di Huawei P10. Il comparto fotocamera rimane ancora da definire, tuttavia secondo quanto mostrato da GFXBench, avremo a disposizione un obiettivo 12 megapixel per l'ottica posteriore e un 7 megapixel per quella frontale, che come già successo potrebbero essere curate da Leica, anche se al momento non è dato sapere se sarà disponibile una configurazione dual-cam come su Huawei P9. E' molto probabile che vedremo pronto al lancio Huawei P10 per la prossima primavera, dopo aver però testato sul campo Huawei Mate 9, un phablet con costruzione e hardware al top (grazie al nuovo Kirin 960 ad 8 core), pronto a rivelarci il suo potenziale al più presto anche con il suo arrivo in Italia.
Articolo Precedente
Acquisire e mantenere i clienti attraverso il "Lead Nurturing"
Articolo Successivo
ASUS ZenWatch 3 arriva in Italia: ecco uno smartwatch dal design unico
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020