ASUS ZenWatch 3 arriva in Italia: ecco uno smartwatch dal design unico

di Redazione 13/11/2016

Dopo una ricca presentazione all'IFA 2016 di Berlino, ASUS inizia a raccogliere sempre più consenso per i propri smartwatch, in particolare per il nuovo arrivato ZenWatch 3, che possiamo tranquillamente definire un top di gamma in merito a stile e capacità hardware nel mondo delle offerte wearables più recenti. Asus ZenWatch 3 è ufficialmente disponibile sullo store ufficiale della casa di Taipei completo di un design estremamente curato, robusto e sicuramente in grado di spiccare al polso. Lo schermo 1,39 pollici è incastonato in una solida cassa in acciaio inossidabile e permette una visualizzazione chiara e cristallina della Home così come delle app lanciate, supportate dall'ultima versione di Android Wear. ASUS si propone di "ridefinire il concetto di smartwatch", aggiungendo tre pulsanti fisici a bordo dello schermo, uno dei quali completamente personalizzabile per ottenere accesso rapido alle app o ai feature appena aggiornati. L'interattività viene garantita, allo stesso modo, da un accesso smart alle modalità Ambient, Theater e Brightness Boost (ognuna dedicata a diversi orari del giorno, luoghi e condizioni di luce differenti). ASUS ZenWatch 3: il futuro di Android Wear in uno smartwatch top class La cura nella costruzione, come vediamo dalle prime immagini, si rispecchia anche in una gestione intelligente del sistema operativo, che ci propone la nuova "Eco Mode" per consentire al sistema di risparmiare batteria in situazioni critiche nelle quali non abbiamo accesso alla ricarica rapida. Questa libertà dal punto di vista della gestione di sistema ha una controparte anche nella personalizzazione: sono in arrivo ben 50 watchface già integrate con cui dare un tocco di colore e personalità allo schermo. Ciò che più ci interessa è comunque il chipset integrato da Qualcomm in ZenWatch 3, il nuovo Snapdragon Wear 2100, che possiamo tranquillamente definire anni luce avanti rispetto al noto Snapdragon 400 che fino ad oggi è stato protagonista del funzionamento di tanti smartwatch di fascia media. Il nuovo processore è studiato per favorire un'autonomia maggiore e un multitasking ideale su uno schermo di queste dimensioni, lasciandoci quindi completa libertà di scelta sulle app da installare, senza temere di sovraccaricare il dispositivo. Una scelta più importante che mai per gli utenti, soprattutto a poche settimane da un update Android Wear che promette di portare una versione custom di Google Play separata da quella tradizionale. ASUS ZenWatch 3 è disponibile al momento in due colorazioni: marrone e beige, entrambe di grande spicco al polso. Manca, comunque, l'attesa versione oro rosa, che probabilmente apparirà nelle prossime settimane su Amazon, i retailer autorizzati o il sito ufficiale ASUS stesso. Ricercare gli ultimi update dei social network o connetterci con i nostri contatti e amici preferiti sarà quindi ancora più facile e veloce, con uno smartwatch simile: potremo avere un nuovo ecosistema di opzioni e attività da gestire direttamente dallo schermo, senza bisogno di uno smartphone companion connesso a quello che sembra essere uno dei più promettenti wearable del 2016.