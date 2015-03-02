HTC One M9: chi ha paura del Samsung cattivo?

Se Samsung presenta il suo top di gamma, il Galaxy S6, HTC non sta di certo a risponde a tono con il suo One M9. Caratterizzato dalla colorazione dual tone questo nuovo smartphone ha un corpo più compatto rispetto al precedente M8, ma nonostante ciò, mantiene lo stesso display da 5 pollici. In pratica, distinguerlo dal precedente a prima vista non è immediato, a meno che non lo si guardi dal retro.

Fotocamera Rinnovata

Processore ad otto Core e display full hd

Nuova interfaccia sense 7, ora più intelligente