HTC Nexus 9 in arrivo?

"l'HTC Nexus 9, atteso per il terzo trimestre del 2014 sarà anche dotato del Tegra K1"

Fonte bsn http://www.brightsideofnews.com/2014/09/10/nvidia-confirms-htc-nexus-9/

Non c'è nessun documento ufficiale, ovvero uno c'è ma non si può definire proprio un comunicato stampa, tuttavia sembrerebbe che HTC stia lavorando ad un tablet della serie Nexus. La storia è un po' contorta da raccontare. Durante una controversia legale che vede coinvolti Nvidia da un lato e Samsung e Qualcomm dall'altro, in una contesa brevettuale, è comparso un documento che recita qualcosa del genere:Il documento in questione dovrebbe essere un documento ufficiale di Nvidia vistato dai propri legali prima di essere portato in aula ovviamente. Se tutto fosse confermato, sarebbe ovviamente facile affermare che un tablet Nexus 9 è in costruzione e che lo costruirà HTC. Allo stesso modo sappiamo che il Nexus 9 potrebbe vedere la luce nel terzo trimestre del 2014. Facendo due conti il Nexus 9 potrebbe vedere la luce nel mese di Ottobre. Praticamente fra pochissimi giorni. Ovviamente nulla si può dire sul prezzo e francamente anche le notizie di cui sopra per quanto provenienti da documenti usciti da un tribunale non sono confermate da alcun comunicato dei diretti interessati, quindi sono comunque da prendere con le pinze. Certo un Nexus costruito da HTC e supportato da un Tegra K1 sarebbe decisamente il benvenuto Il documento ufficiale che riporta la frase di cui sopra sembra non essere più disponibile sul sito di Nvidia.