HTC Nexus 9 in arrivo?
di Redazione
11/09/2014
"l'HTC Nexus 9, atteso per il terzo trimestre del 2014 sarà anche dotato del Tegra K1"Il documento in questione dovrebbe essere un documento ufficiale di Nvidia vistato dai propri legali prima di essere portato in aula ovviamente. Se tutto fosse confermato, sarebbe ovviamente facile affermare che un tablet Nexus 9 è in costruzione e che lo costruirà HTC. Allo stesso modo sappiamo che il Nexus 9 potrebbe vedere la luce nel terzo trimestre del 2014. Facendo due conti il Nexus 9 potrebbe vedere la luce nel mese di Ottobre. Praticamente fra pochissimi giorni. Ovviamente nulla si può dire sul prezzo e francamente anche le notizie di cui sopra per quanto provenienti da documenti usciti da un tribunale non sono confermate da alcun comunicato dei diretti interessati, quindi sono comunque da prendere con le pinze. Certo un Nexus costruito da HTC e supportato da un Tegra K1 sarebbe decisamente il benvenuto Il documento ufficiale che riporta la frase di cui sopra sembra non essere più disponibile sul sito di Nvidia. Fonte bsn http://www.brightsideofnews.com/2014/09/10/nvidia-confirms-htc-nexus-9/
