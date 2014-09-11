Home Gadget e Curiosità Corri veloce come il vento con un Jetpack!

Alcuni di noi da bambini hanno sognato di avere scarpe con le ali per correre come il vento. I cartoni ci hanno fatto vedere supereroi spostarsi da un punto all'altro in un nanosecondo e siamo tutti un po' cresciuti con il mito della velocità. Alcuni di quei sogni potrebbero diventare realtà. Certo non oggi probabilmente forse neanche domani ma all'Arizona State University si lavora ad un progetto chiamato 4MM che mira a costruire dei "razzi da indossare" che aiutino a correre più veloci. In realtà il JetPack è uno zainetto del peso di circa 5kg che si aggancia alla schiena del corridore. Ha due propulsori inclinati verso il basso che spingono chi li indossa a correre più veloce. [vimeo width="700" http://vimeo.com/98084869] I test in realtà non mostrano ancora un aumento di velocità così sostanzioso. Un corridore il cui tempo medio sul miglio è di 5 min e 20 Sec ha abbassato il sui limite di 18 secondi indossando il jetpack, non certo un tempone. Tuttavia non è solo l'aumento di velocità uno degli obiettivi del Jetpack ma anche quello di "assistere" la corsa in modo tale che la spinta dalle spalle favorisca un minore affaticamento. In definitiva un progetto affascinante. Gli studiosi che ci lavorano sostengono che potrebbe essere utile in zone di guerra, non sappiamo bene come a dire il vero, noi speriamo che diventi un bel giocattolo per fare divertire grandi e piccini