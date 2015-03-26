Hitachi firma il sensore della felicità

Parlare apertamente riesce difficile, soprattutto se si tratta di un datore di lavoro e allo stesso modo non è semplice interpretare atteggiamenti o segnali di insoddisfazione. Eppure i movimenti fisici, secondo Hitachi, sono strettamente correlati allo stato d’animo.

Il gadget, infatti, nasce proprio come strumento di analisi della soddisfazione sul lavoro per capire in che misura questa possa incidere sulla produttività dei lavoratori. Mascherato da badge e messo al collo, questo wearable riesce, grazie ad alcuni sensori, a rilevare e registrare se un dipendente è in piedi o seduto, se sta digitando dalla sua postazione o meno, se sta parlando oppure no.

A determinare il livello di felicità è un accelerometro che invierà i dati raccolti all’unità di base che poi calcola la felicità del gruppo nel suo complesso. Così facendo si ottiene una sorta di Human Big Data, i risultati non saranno mai per singola persona, ma collettivi per evitare disagi e che i dipendenti si sentano condizionati dal fatto di essere controllati durante tutto il giorno.