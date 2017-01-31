Google Pixel 2, nuovo top di gamma Android e una versione low cost in arrivo?
31/01/2017
Google Pixel 2: uno smartphone Android low-cost di cui non pentirsiIl processore integrato sarà quindi probabilmente prodotto o scelto secondo le direttive di Google, scartando l'ipotesi che vedeva MediaTek al centro di questa particolare linea produttiva. Google Pixel 2 avrà inoltre una diffusione imile a quella dell'attuale dispositivo, e verrà seguito da un'edizione low-cost: al momento non è dato sapere se sarà destinata indistintamente a tutto il mercato mondiale. Nell'attesa, Google è impegnata su diversi fronti: riuscire a gestire una domanda così pressante di dispositivi, risolvere i problemi audio hardware che hanno afflitto alcuni esemplari, ed adattare Android Nougat alle esigenze della batteria dello smartphone. Piccole imprecisioni che hanno però suscitato il disappunto di molti utenti, che stanno ancora cercando di rimediare ai bug. Sono già state rilasciate patch correttive per via di alcune riproduzioni anomale di aloni di luce e blocchi improvvisi di app in esecuzione, dimostrando la buona volontà di Google nell'intervenire in merito a problemi di natura ibrida hardware/software. Non ci resta che scoprire come l'ecosistema Android Nougat verrà gestito nella prossima iterazione di Google Pixel, per evitare la comparsa di questi sintomi in una linea di smartphone che potrebbe decidere del futuro di Big G.
