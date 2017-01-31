Android 7.1.2 Nougat disponibile per Google Pixel e Nexus

Android 7.1.2 Nougat
è disponibile al download per dispositivi Google Pixel
e Nexus
. L’annuncio è stato dato dalla stessa azienda di Mountain View, che tramite il blog ufficiale dedicato agli sviluppatori ha reso note modalità di download e dispositivi compatibili. Android 7.1.2 Nougat è già installabile dunque su Pixel
, Pixel XL
, Nexus 5X
, Nexus Player
e Pixel C
, dispositivi che fanno parte del Beta Program
, al quale ci si deve comunque iscrivere. La versione finale di questa release, invece, è attesa entro un paio di mesi e sarà disponibile anche per Nexus 6P
.
Stando a quanto emerge dal post ufficiale Google, Android 7.1.2 Nougat non sarà disponibile invece per Nexus 6
e Nexus 9
, che si dovrebbero fermare alla versione 7.1.1 di inizio dicembre. In generale, comunque, questo update non sarà corposo, ma andrà a migliorare alcuni aspetti del sistema operativo mobile di Mountain View, correggendo al contempo alcuni bug. Qualche innovazione è stata introdotta per migliorare l’esperienza utente e quella degli operatori telefonici.
La scelta di rilasciare questo aggiornamento tramite Beta Program, va ad inserirsi nella volontà di Google di promuovere la collaborazione tra sviluppatori, che a loro volta evidenzieranno bug e problemi, in modo tale da correggere il tutto prima che venga rilasciata la versione finale. L’installazione di Android 7.1.2 Nougat può avvenire in maniera “over-the-air”, oppure tramite il flash della factory image.
Mentre viene rilasciata questa nuova versione di Nougat, Google è comunque al lavoro per il successore del proprio sistema operativo mobile. Al momento è nota con il nome in codice ‘O Release’ e la presentazione potrebbe avvenire nel corso dell’I/O 2017, che avrà inizio il prossimo 17 maggio presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California. Per l’occasione, sono previste diverse novità legate al mondo mobile di Google. Possibile la conferma di un Pixel 2 in edizione low cost
.