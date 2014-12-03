Google mette in pensione il Captcha

Ogni giorno qualche milione di bot tenta di registrare utenti inesistenti su siti web, forum e servizi di vario genere, con lo scopo di creare account fake da utilizzare per spammare questo o quel servizio. Ogno giorno milioni di captcha proteggono i siti dai bot che tentano di registrare utenti farlocchi. Allo stesso modo milioni di utenti normali ogni giorno sono costretti a digitare improbabili combinazioni di lettere sempre più distorte prodotte dai captcha per provare che di essere persone in carne ed ossa e non un bot. Tutto ciò è una seccatura mostruosa! Per coloro che usano ogni giorno un captcha ma non hanno mai saputo che si chiamasse così date uno sguardo all'immagine di cui sotto Per tutti gli altri sappiate che questa storia di dover ogni volta compilare un captcha per registrarsi da qualche parte è una perdita di tempo colossale e un deterrente alla registrazione, anche se almeno fino a ieri era un male necessario per difendersi dagli spammer. Ma a breve tutto questo potrebbe cambiare. Google ha infatti introdotto una nuova API a disposizione dei programmatori dal simpatico nome "No CAPTCHA reCAPTCHA". Al posto di dover compilare un complicato captcha fatto da lettere distorte, l'utente non dovrà fare altro che selezionare un flag che dice "i'm not a robot" (non sono un robot) ed il gioco è fatto. L'API controllerà l'IP, i movimenti del mouse e alcuni altri parametri e deciderà se chi sta tentando di registrarsi è una persona in carne ed ossa oppure un robot. Se per caso avrà qualche dubbio, solo allora vi costringerà a compilare un captcha. Anche in quest'ultimo caso però potrebbe non trattarsi di un captcha tradizionale, ma di qualche giochino del tipo: riordinare alcune immagini o qualcosa del genere che coinvolga definitivamente l'API che siete un umano e non un robot. [youtube http://youtu.be/jwslDn3ImM0] Alcuni siti come Snapchat e Wordpress stanno già adottando la nuova API. Gli sviluppatori che vogliono saperne di più possono dare uno sguardo qui e qui