Google, Magic Leap e la realtà aumentata (Video)

di Redazione 21/03/2015

Google ha deciso di puntare forte su Magic Leap e sulla realtà aumentata. A confermarlo, un video apparso in rete un giorno fa e che lascia intendere quali siano i possibili sviluppi dei progetti portati avanti dalla startup americana. Qualche tempo fa, il colosso di Mountain View confermò il proprio interesse nei progetti di Magic Leap stanziando qualcosa come 542 milioni di dollari. Fin qui, però, non si era ancora visto nulla di concreto: si è spesso parlato del fascino che suscitato in Google dalle prospettive di realtà aumentata/virtuale, ma solo ora possiamo farci realmente un’idea dell’impatto che questa branca della nuove tecnologie potrebbe avere nel quotidiano. Con l’augmented reality si punterà ad arricchire la percezione sensoriale delle informazioni: si vorrà sostanzialmente consentire ad un utente di raggiungere dati e concetti manipolati tramite l’elaborazione tecnologica e che non sarebbero normalmente percepibili con i cinque sensi umani. In questo momento ci sono solo due colossi che stanno occupando dello sviluppo di soluzioni di questo tipo: Magic Leap in orbita Google, e Hololens in orbita Microsoft. In attesa che da Redmond, lascino capire almeno a grosse linee cosa intendano fare, con il video apparso in rete poche ore fa, Google conferma di voler applicare la realtà aumentata sia alla produttività personale, sia ad aspetti prettamente ludici. Secondo il concept mostrato da questo primo filmato, grazie al sistema sviluppato da Magic Leap sarà possibile ad accedere al proprio account Google (posta elettronica ma anche altri servizi come YouTube), interagendo con l’ambiente esterno, ma anche divertirsi con un videogame in stile fps. Non è ancora chiaro se le riprese siano semplicemente una simulazione o se la tecnologia sia già stata sviluppata e sia in fase di beta test prima di renderla disponibile agli utenti. Fonti americane autorevoli, confermano però che dietro il progetto ci sia anche la mano di Legendary Entertainment, lo studio cinematografico che ha realizzato l’ultimo reboot di Godzilla e il cui Ceo, Thomas Tull, dopo essere rimasto letteralmente impressionato, ha confermato che il concetto di realtà aumentata di Magic Leap ha sicuramente un futuro nei film, ma anche nei videogame. https://youtu.be/kPMHcanq0xM