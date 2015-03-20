Amazon: volo dei droni al via i test
di Redazione
20/03/2015
Amazon potrà alla fine fare volare i propri droni per il trasporto merci nei cieli americani. La Federal Aviation Administration ha concesso al gigante dell'ecommerce Americano di condurre i propri test per consegnare le merci trasportandole nei cieli attraverso i droni. Il volo non sarà libero ma sarà sottoposto a precise regole, e d'altra parte la proposta di regolamentazione della disciplina era già nota. I Droni potranno volare solo in orario diurno, non dovranno superare i 122 metri di altezza e potranno volare solo in condizioni meteo di assoluta sicurezza. Non è tutto oro quello che luccica. La sperimentazione infatti prevede che non possa essere perso il contatto visivo con i droni e questa è una grossa grana per Amazon così come per tutti gli altri che vorranno provare ad utilizzare i droni per consegnare le merci. Si tratta di una limitazione seria che sicuramente sarà terreno di scontro nei prossimi mesi. I piloti dei droni dovranno essere abilitati al volo a mezzo di una certificazione e dovranno avere competenze mediche. Infine la FAA richiede che Amazon fornisca mensilmente un report che contenga i dati relativi al numero di voli effettuati, e al tempo di volo per ciascun pilota, all'interno del report dovranno anche essere evidenziate eventuali perdite di comunicazione con il drone o deviazioni della rotta rispetto al controllo aereo. In altre parole il volo dei droni per consegnare le merci non è affatto promosso. La FAA ha fornito un'autorizzazione alla sperimentazione ma con regole molto rigide che metteranno a dura prova la dinamicità e la rapidità di un colosso come Amazon. La battaglia normativa, tecnica, legale prima di poter vedere anche un solo pacco consegnato da un drone sarà ancora lunghissima.
