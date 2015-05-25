Google Foto abbandona G+ e diventa autonoma
di Redazione
25/05/2015
Vic Gundotra, ex responsabile di G+, lo aveva detto in tempi non sospetti, qualche giorno prima di abbandonare Google: Google Foto si sarebbe svincolata dalla dipendenza con Google+ e sarebbe diventata un'App Standalone. I rumors di questa separazione in casa fra Google Foto e Google+ si sono accumulati nel tempo. Oggi Android Police ha pubblicato una serie di leak dalla nuova Google Foto accompagnati da tanto di commento. Dunque Google Foto non funzionerà più come un client per Google+ avrà invece una sua dignità di applicazione standalone con una filosofia e caratteristiche ben precise. Molte delle funzionalità si focalizzano sulla ricerca. Sarà possibile cercare foto semplicemente digitando in un'apposita casella di testo l'argomento trattato dalla foto, ad esempio: cani, gatti, animali, etc. Ci saranno diversi tipi di raggruppamenti ottenuti automaticamente, ad esempio foto con lo stesso argomento verranno etichettate senza necessità di alcun intervento esterno ed in modo coerente. Si registra anche la presenza di un'assistente virtuale. Niente di particolarmente invasivo, ma in grado di suggerire, per esempio, che è opportuno effettuare un backup delle proprie foto. Ci si attende l'evoluzione di una funzionalità abbastanza apprezzata dagli utenti: quella delle storie. Sarà possibile produrre autonomamente i contenuti senza aspettare che una storia venga alla luce per volontà di Google. L'interfaccia sarà totalmente rinnovata, con l'introduzione di nuove gesture ed in definitiva una maggiore possibilità di controllo e interazione. Infine arriveranno la solita quintalata di effetti per manipolare le immagini. In definitiva non una rivoluzione, se non per il fatto che ora l'App, svincolata da Google+ avrà più possibilità di interazione anche con gli altri social network e potrebbe intercettare anche quel numero abbastanza importante di utenti che non amano G+, non possiedono un accesso al social di Google, ma che comunque sono interessati a raccogliere, organizzare ed editare le proprie foto in modo efficiente attraverso un'App di qualità.
