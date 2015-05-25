Caricamento...

Aria: una clip per controllare lo smartwatch con una sola mano

di Redazione

25/05/2015

Si chiama Aria ed è un piccolo gadget che si applica sul cinturino di uno smartwatch. Lo scopo è quello di riuscire a controllare lo smartwatch con una sola mano, attraverso il semplice movimento delle dita. Supponete per esempio di avere una mano impegnata nel sostenere il bicchiere che contiene il più rinfrescante drink che abbiate mai bevuto. Se vi dovesse arrivare una notifica, vorreste poggiare il bicchiere sul tavolo per giocherellare con lo smartwatch? In molti sicuramente non lo vorrebbero. Dunque Aria consente di gestire lo smartwatch con una mano sola, semplicemente muovendo le dita. Le gesture contemplate sono: il classico tap, il pinch to zoom, lo swipe a destra a sinistra, lo scroll up o down. Un bel campionario che tutto sommato rende interessante questo accessorio per smartwatch. La connessione di Aria allo smartwatch avviene via Bluetooth al costo di un lieve aumento del consumo di energia. Non necessita di una batteria autonoma. Attualmente l'accessorio è disponibile per Pebble Time o per gli smartwatch equipaggiati con Android Wear. A breve probabilmente partirà una raccolta fondi su KickStarter. Il costo previsto potrebbe essere intorno ai 169$, eccetto per i possessori di Pebble Time che invece potrebbero acquistare Aria al costo di 69$. [youtube https://youtu.be/D4IrLj-ApDs]
