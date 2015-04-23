Home Google Google diventa operatore di telefonia con Project Fi

di Redazione 23/04/2015

Google entra ufficialmente a far parte deli operatori telefonici con Project Fi: Big G, dunque, offrirà un nuovo servizio per telefonare, inviare Sms e navigare via Wi-Fi e reti mobili. Una vera e propria rivoluzione, anche se erano in molti a scommettere su un ingresso, presto o tardi, del colosso di Mountain View. Al momento in cui scriviamo, Project Fi è destinato solamente all’utenza degli Stati Uniti, ma così come avvenuto in passato per tutti i servizi lanciati da Google, non è da escludere un’espansione anche in altri mercati. La promozione parte da una tariffa minima di 20 dollari al mese nella quale sono inclusi, telefonate ed Sms illimitati, sia verso numeri nazionali sia verso l’estero e tethering Wi-Fi, a cui eventualmente si devono aggiungere 10 dollari per ogni GB di navigazione che si vuole includere, fino ad un massimo di 10 GB. Il numero di telefono che l’operatore di Google assegnerà al nuovo cliente, si troverà nel cloud in modo da poter effettuare le chiamate con qualunque dispositivo ci si trovi a disposizione, dai computer ai tablet. Un aspetto molto importante, che nessuno dei nostri operatori pratica, è rappresentato dal fatto che Project Fi di Google, restituirà il traffico non utilizzato: se, ad esempio, un utente ha pre-pagato 2 GB di Internet e ne utilizzerà solo 1,5, al termine del mese sarà riaccreditata la cifra corrispondente, in questo caso 5 dollari per 0,5 GB. Ad oggi, il servizio è disponibile solo per pochi “eletti”: per poter provare Project Fi occorre richiedere un invito e attendere che sia la stessa azienda di Mountain View a ricontattare l’interessato. Quanto alla navigazione, oltre alla rete dati inclusa, Project Fi offre la possibilità di connettersi a milioni di hotspot certificati e disseminati per tutto il mondo. Il grosso limite? Per ora si può accedere a Project Fi solo con uno smartphone Nexus 6.