Facebook: fatturato in crescita ma sotto le attese

"Le revenue per il primo trimestre del 2015 hanno totalizzato 3.54 miliardi di dollari con una crescita del 42% comparata contro i 2.50 miliardi di dollari del primo trimestre del 2014. Se si esclude l'impatto del cambio monetario anno dopo anno le revenue sarebbero aumentate del 49%"

"È stato un buon inizio di anno" ha detto Mark Zuckerberg, "Continueremo a concentrarci sul servire la nostra community e connettere il mondo"

Facebook rilascia la relazione trimestrale sull'andamento del fatturato 2015 che include i mesi dall'inizio dell'anno fino al 31 Marzo. Per la prima volta il social di Zuckerberg scende sotto le previsioni. Ancora in crescita il fatturato, che si attesta sui 3.54 miliardi di dollari tuttavia rimane se pur di poco sotto le attese degli analisti. Nonostante questo la crescita rispetto allo stesso periodo del 2014 è si aggira intorno ak 42% quando il fatturato si era fermato a quota 2.52 miliardi di dollari e sale anche il valore azionario che fa segnare un utile di 42 cent per azione contro i 35 cent dell'anno precedente. Di difficile interpretazione l'utile netto che, se si tengono in conto tutti i costi, scende a quota 512 milioni di dollari contro i 642 milioni del 2014. Secondo Facebook parte del GAP rispetto alle previsioni è da imputarsi alle fluttuazioni monetarieSi legge nella relazione pubblicata da Facebook sul suo sito dedicato agli investitori. Sale a 3.32$ miliardi il fatturato derivante dalla vendita pubblicitaria con un incremento del 46% rispetto all'anno precedente con un. Nel 2014 il fatturato proveniente dall'advertising sul mercato mobile si attestava intorno al 59% ad ulteriore riprova di quanto l'utilizzo di smartphone e tablet incida ormai in maniera notevole sui ricavi di qualunque azienda, Facebook per prima. Notevole anche la crescita deglicon un aumento del 13% rispetto all'anno precedente. Di questicon una crescita del 24% rispetto al 2014. Glia Facebook sono 936 milioni, dei quali 798 milioni sono utenti che utilizzano periferiche mobile. Anche in questo caso la crescita è rispettivamente del 17% e ben del 31% per gli utenti mobile.Più luci che ombre dunque su questa relazione trimestrale. Rimane il mancato raggiungimento delle previsioni, ma il valore degli utenti attivi e la crescita pubblicitaria rappresentano una risposta che non lascia alcun dubbio sull'operato di Facebook rispetto alle campagne targettizzate e la capacità di coinvolgere utenti ed aziende attraverso i proprii servizi