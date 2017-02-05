Home Internet Google Chrome 57: arrivano le Progressive Web Apps per Android

di Redazione 05/02/2017

Ottime news in arrivo per Google Chrome, giunto ormai alla versione 57 beta e con una gestione migliorata delle Progressive Web Apps per Android. L'aggiornamento ci giunge a distanza di pochi giorni da Chrome 56, disponibile ora per Android e iOS, ed oltre ai classici bug fix e miglioramenti della stabilità ci introduce un nuovo modo di intendere le applicazioni. Le Progressive Web Apps sono relativamente recenti, essendo state pubblicate per la prima volta durante lo scorso anno. Il loro scopo è quello di offrire ai siti web la possibilità di interagire come se l'utente si trovasse a bordo di un'app nativa, tuttavia senza necessità di installarla. Se ne aggiungeremo una alla schermata home del nostro dispositivo Android, potremo trovarla all'interno dell'app drawer, pronta a ricevere input specifici (tra cui ad esempio l'aggiunta di un link da visitare) aprendo ad un modo di navigare online più facile, graficamente allettante e molto più veloce. Google Chrome 57 beta, tuttavia, non sarà l'unico browser che ospiterà questa funzione: Big G ha già dichiarato di voler espandere le Progressive Web Apps anche a tutti i browser potenzialmente compatibili con Android, rilasciando apposite guide per i developer di oggi e domani. Google Chrome 57 beta: un'evoluzione che non conosce fine Molti fan Android avranno già notato un parallelismo tra le PWA e le Instant Apps, da qualche settimana in fase di test e considerate l'anello di congiunzione tra le app di Play Store ed il web surfing più immediato che ne contempla l'uso senza il download. Sia nel primo caso che nel secondo, si tratta di un modo efficiente per ridurre il gap tra le applicazioni web ed il software studiato in maniera specifica per Android, evitando all'utente di sottoporsi al download di app particolarmente pesanti per sfruttarne pochi secondi. Per quanto riguarda invece le ulteriori funzionalità di Google Chrome 57 beta, scopriamo una rubrica più facile a cui accedere da Android, così come un elenco file panoramico incluso nella pagina "Nuova scheda", dalla quale potremo inoltre scaricare pagine ed articoli suggeriti. Funzioni quindi già in rollout da Chrome 56, che verranno affinati anche per la versione iOS (di cui ha già interessato tantissimi l'aggiunta di un lettore QR in-browser). Chrome continua così il suo inesorabile progresso, a pochi giorni dalla conferma del fatto che la release iOS può ora vantarsi del titolo di software open source. L'applicazione entra così a far parte del progetto Chromium, disponibile a tutta la community di developer mondiale affinché possa migliorare grazie ad una supervisione ed una correzione di bug più estesa. Scopriremo molto presto la versione ufficiale di Chrome 57: grazie ad Instant Apps e Progressive Web Apps, anche il volto del web cambierà molto più di quanto immaginiamo ora.