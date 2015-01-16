Francia 19.000 siti sotto attacco di Hacker islamisti
di Redazione
16/01/2015
Sono ben 19.000 i siti Francesi che negli ultimi 4 giorni sono stati attaccatati da gruppi hacker di natura islamica. Lo riporta il sito specializzato in sicurezza informatica ZatazMag e la cifra è stata confermata anche dal vice ammiraglio Arnaud Coustillière, ufficiale generale per la cyberdifesa dello Stato maggiore. Si tratta di un attacco hacker dalle dimensioni spropositate, anche se non è ben chiara la natura e l'intensità degli attacchi, che testimonia quanto questo conflitto si stia allargando anche alla rete. La maggior parte degli attacchi sembrerebbe comunque di lieve entità tesi a cancellare la home page del sito colpito. Non si tratterebbe dunque di attacchi coordinati e mirati a carpire password o informazioni riservate. Piuttosto si tratterebbe di piccoli tentativi di hackeraggio che sfruttano falle note di molti server web non aggiornati per introdursi in modo indebito nei sistemi. In sostanza si tratta di azioni di disturbo compiute molto probabilmente da utenti isolati con un buon livello di conoscenza della tecnologia informatica, ma che nulla hanno a che vedere con i grandi gruppi hacker organizzati che provocano danni in sistemi ad alto livello di sicurezza Fonte Ansa
Articolo Precedente
Samsung punta gli occhi su BlackBerry
Articolo Successivo
Google Glass fine dei giochi o nuovo inizio?