FIFA 17, tutte le novità: allenatori a bordo campo

di Redazione 13/06/2016

EA presenta FIFA 17, il titolo di calcio che promette ancora una volta di dare un distacco importante a PES. Tantissime le novità nell’ultima edizione di FIFA: dal gameplay alla nuova modalità “storia”, i videogamers calcistici più incalliti hanno trovato pane per i loro denti. FIFA 17 è stato annunciato durante l'EA Play, l’evento ufficiale della casa americana durante l’E3 2016. Gli sviluppatori di Electronic Arts hanno apportato diverse modifiche alla loro serie calcistica, ma soprattutto hanno rinnovato il gameplay grazie ai movimenti e alla sagacia tattica di alcuni calciatori che fanno da “ambasciatori” al titolo. Le novità annunciate ufficialmente da EA sono quattro: revisione della fisica di pallone e calciatori, intelligenza artificiale migliorata e resa ancora più imprevedibile, migliore collaborazione tra i giocatori in campo. A tutto ciò, si deve associare la novità della modalità Viaggio, con è molto simile alla “storia” di altri titoli o alla “carriera” nel caso del videogame di basket NBA2K16. La nuova modalità di gioco consente di immedesimarsi in Alex Hunter, il cui scopo è ovviamente quello di diventare il migliore calciatore al mondo. Al momento, non si conoscono molti dettagli in merito, ma sembra che la carriera di Alex sarà influenzata da tanti fattori, non solo quelli strettamente calcistici. FIFA 17: debutto il 29 settembre Per la prima volta, inoltre, fanno la loro presenza a bordo campo alcuni tra i più blasonati allenatori - per ora solo quelli che militano in Premier League - come Mourinho, Guardiola, Klopp e Wenger. FIFA 17, inoltre, è stato realizzato con il nuovo Frostbite per garantire una resa ottimale sia su Xbox One sia su PS4 con risoluzione 1080p e 60 frame per secondo. Il gioco sarà sugli scaffali degli store, anche quelli online, a partire dal prossimo 29 settembre. https://www.youtube.com/watch?v=-3fjoe5Njpc