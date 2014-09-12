Fidelio ML2 cuffie per veri appassionati di musica
Se siete veri amanti della musica e state ascoltando qualcosa in cuffia che non abbia un suono più che perfetto è molto probabile che passiate più tempo a cercare di cavare un suono decente dal vostro apparecchio che ad ascoltare la buona musica. Apple ha lavorato moltissimo per produrre dei device in grado di riprodurre suoni più che affidabili. Così aveva acquistato a Maggio Beats Audio, società leader per la produzione di cuffie e software destinato alla perfetta riproduzione del suono digitale. Recentemente aveva anche aggiornato le sue specifiche per consentire la trasmissione audio non solo dal normale jack dedicato alle cuffie ma anche attraverso la porta dedicata al cavetto Lightning. Ovviamente potere fare uscire il suono dalla porta Lightning invece che dal normale jack audio significa poter erogare suoni molto più puliti ed intensi rispetto a quelli a cui siamo abituati normalmente. Ed è qui che arriva il colpo di scena. Tutti si aspettavano delle cuffie marcate Apple, integrate con Beats Audio ed in grado di sfruttare il cavetto Lightning, ed invece è arrivata Philips con queste sue Fidelio ML2. Sostanzialmente si tratta di un paio di cuffie in grado di riprodurre suoni quasi perfetti. Si collegano ad iPhone o iPad tramite cavo Lightning e sfruttano a pieno il canale digitale. Supportano audio a 24-bit usando un DAC interno ed un amplificatore integrato nelle cuffie. Il design delle cuffie è molto ben curato, ci sono due dischi da 40mm in magnete al neodimio e cuscinetti in pelle. Le premesse ci sono tutte per un esperienza d'ascolto piuttosto piacevole. Il costo si aggira intorno ai 250$
