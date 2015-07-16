Facebook testa l'e-commerce all'interno del social
di Redazione
16/07/2015
Facebook vuole fare un altro passo avanti da social a piattaforma omnicomprensiva che mette a disposizione dell'utente qualunque tipo di strumento utile alla sua sessione di navigazione. Questa volta il test riguarda l'e-commerce. La società di Mark Zuckerberg, secondo indiscrezioni riportate da BuzzFeed, starebbe testando la possibilità di consentire ai proprietari delle pagine di vendere prodotti attraverso il social. Per adesso si tratterebbe semplicemente di un test teso a trasformare le pagine aziendali in mini shop online, ma in alcune pagine già comparirebbe un meccanismo che consente di selezionare un intero percorso d'acquisto dalla scoperta del prodotto al checkout.
"Con la sezione shop all'interno delle pagine vogliamo fornire alle aziende la possibilità di mostrare i loro prodotti direttamente" ha dichiarato Emma Rodgers product manager di Facebook a BuzzFeed.Appare evidente dunque la volontà di Facebook di creare un ecosistema di servizi a disposizione degli utenti. In altre parole traspare una strategia tesa a creare un enorme "centro commerciale online" al cui interno gli utenti trovano tutto quello che può servire ai loro scopi senza doverlo andare a cercare al di fuori della piattaforma Facebook. Facebook aveva già annunciato il trasferimento di denaro fra amici all'interno di messenger e la possibilità di acquistare attraverso la stessa piattaforma. Questa nuova evoluzione, se confermata, andrebbe a completare un mosaico abbastanza complesso in cui giganti come Google, Amazon, Facebook, Twitter si sfidano per fornire ai commercianti una nuova piattaforma di vendita e agli utenti un'esperienza d'acquisto che lasci intatto il rapporto fra cliente e commerciante demandando alla piattaforma la gestione dell'esposizione dei prodotti e del checkout garantendosi anche nel contempo una nuova mole di dati da analizzare...
Articolo Precedente
Apple e Samsung tavolo di discussione sulle e-SIM
Articolo Successivo
Plutone il pianeta delle montagne di Ghiaccio