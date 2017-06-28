Facebook: raggiunti i 2 miliardi di utenti, tutti i numeri
di Redazione
28/06/2017
Facebook continua a macinare record: sono ora 2 miliardi gli utenti iscritti al social network di Mark Zuckerberg. Lo annuncia lo stesso fondatore in un post sul suo profilo ufficiale, che conferma come lo strumento da lui realizzato sia ormai un punto di riferimento per gli utenti della Rete in ogni angolo del globo. Al post di Zuckerberg si affianca un comunicato ufficiale, all’interno del quale emergono altri importanti numeri relativi a Facebook. Ogni giorno, comunica la società di Menlo Park, 175 milioni di persone usano la reaction del cuoricino e oltre 800 milioni di iscritti usano il Like. Inoltre, su due miliardi di iscritti, il 50% fa parte di almeno un Gruppo. Numeri da capogiro, insomma, che confermano come Facebook sia una gallina dalle uova d’oro. E se al social network si aggiungono anche gli altri prodotti del gruppo, il business è ancora più chiaro: WhatsApp, app di messaggistica di Menlo Park, vanta ben 1,2 miliardi di installazioni, esattamente come Facebook Messenger, cui si aggiungono anche i 700 milioni di utenti che utilizzano Instagram. In totale, stiamo parlando di 5,1 miliardi di persone che hanno almeno un account sui servizi offerti da Zuckerberg.
Facebook si espande in AsiaPer farsi un’idea rispetto alla concorrenza, basti pensare che poco meno del 30% della popolazione del Mondo ha almeno un profilo su Facebook. Una percentuale che sale di molto se si considera che rispetto alla popolazione mondiale totale, 3,74 miliardi di persone hanno accesso alla Rete. Di conseguenza, il 54% di coloro i quali accedono ad Internet è anche su Facebook. I nuovi iscritti, sottolinea TechCrunch, arrivano prevalentemente dai Paesi in via di sviluppo: 746 milioni giungono dall’Asia, mentre solo 41 milioni sono residenti in USA e Canada.
Articolo Precedente
Advisato.it svela i metodi di pagamento e le modalità di spedizione più utilizzati dagli e-commerce italiani
Articolo Successivo
MySI: paga via smartphone e gestisci la tua carta di credito in sicurezza