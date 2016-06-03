Home Facebook Facebook: presto obbligatorio usare Messenger anche da browser

Facebook: presto obbligatorio usare Messenger anche da browser

di Redazione 03/06/2016

Facebook costringerà presto anche gli utenti che si connettono via browser ad utilizzare Messenger. L’ultima trovata di Mark Zuckerberg è in fase di test, ma già diversi utenti Android segnalano un alert nella versione web based del social network che li avvisa che presto Facebook Messenger diventerà indispensabile. L’obiettivo del social network è quello di aumentare il numero di download dell’app ufficiale, che già fece molto discutere al momento del suo lancio. Già quando Zuckerberg decise di separare dall’app ufficiale Facebook le chat, spostandole su un’applicazione proprietaria (Messenger, appunto) gli utenti non fecero propriamente i salti di gioia. L’obbligo ad installare ben due app per usufruire in fondo dello stesso servizio, sembrò a tanti una forzatura, decidendo dunque di passare esclusivamente alla versione web based del social network. Tramite browser, infatti, è possibile utilizzare Facebook anche per messaggiare, senza installare app aggiuntive e risparmiando anche un bel po’ di Ram del proprio dispositivo. Facebook Messenger: senza non chatti più Presto, però, tutto ciò non sarà più possibile, poiché già diversi utenti che dispongono di smartphone e tablet Android hanno scoperto che, quale che sia il browser utilizzato (Chrome, Opera Mini etc.) cercando di accedere alle chat di Facebook appare un messaggio che presto si potranno inviare e ricevere messaggi tramite il social network solo installando l’app Messenger. Dunque, la versione web based, consentirà solamente di evitare il download e l’installazione dell’app Facebook, quella che consente solamente di pubblicare post, commentare e mettere mi piace in giro. Con un click sulla x, comunque, l’alert in questione sparisce. Sembrano per ora esenti da questa piccola rivoluzione, gli utenti iOS, per i quali le chat continuano a funzionare anche via browser e non viene visualizzato alcun alert. Ormai è solo questione di tempo, poiché la decisione del social network avrà ripercussioni su tutti i sistemi operativi e qualsiasi tipo di dispositivo.