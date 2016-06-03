Aspettando Social Media Marketing Day Italia 2016 #SMMDAYIT
di Redazione
03/06/2016
Anche quest'anno, per il quarto anno consecutivo ritorna l’evento più importante in Italia che si terrà il prossimo 22 giugno a partire dalle ore 9.00, presso l’auditorium del Sole24Ore di via Monte Rosa a Milano. Il “Social Media Marketing Day” è l’evento di riferimento per aziende, professionisti e Pubblica Amministrazione. Più di 5.000 aziende hanno compreso il mondo social e digital grazie ai professionisti che interverrano al SMMday. Una giornata intensa per spiegare, condividere idee, esperienze, competenze, cultura e passione sui Social Media e sul Digital Marketing. Confermato il patrocinio di Confcommercio - Imprese per l’Italia e di Bancaforte, testata online di Bancaria Editrice (ABIServizi), a sottolineare la crescente sensibilità e attenzione che il mondo delle aziende italiane ha verso i social media ci saranno oltre 700.000 associati. Partecipano 16 speaker con interventi di 20 minuti e 10 minuti di discussione con il pubblico, ciascuno per condividere esperienze, legati al mondo della comunicazione digitale e social marketing. Un'importante novità di questa edizione è fra gli speaker infatti è stata confermata la partecipazione di Luigi Contu Direttore dell’Agenzia Ansa, che affronterà il tema “Social Media ed editoria, tra giornalismo, informazione e contenuti digitali”, e di Giulio Ravizza, Direttore Marketing di Twitter Italia, dal titolo “Twitter per il customer service: case history”. I riferimenti social dell’evento sono: - Hashtag ufficiale: #SMMdayIT - Pagina Facebook: https://www.facebook.com/SocialMediaMarketingDay - Profilo Twitter: @smmdayit https://twitter.com/smmdayit Il video promo dell’evento >> https://www.facebook.com/SocialMediaMarketingDay/videos/1148587081832164 Per agenda completa e iscrizioni >> http://smmdayit2016.eventbrite.it/ L’imperativo di oggi è Social Media Marketing: la nuova frontiera del marketing, il nuovo continente della comunicazione creativa delle proprie idee. #SMMdayIT it’s the answer! Articolo scritto con la collaborazione di Gianluca Mendicino @gianmendicino .
