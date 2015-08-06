Home Facebook Facebook Mentions: live streaming ma solo per Vip

Facebook Mentions: live streaming ma solo per Vip

di Redazione 06/08/2015

Facebook Mentions si migliora introducendo un’importante funzione Live, dedicata però, solo agli account Vip. Da questo momento in poi, quelle che in gergo definiamo “celebrities” - cantanti, attori, politici… - avranno la possibilità di stupire fan e seguaci con un video trasmesso in live streaming. Una feature, dunque, che si presta agli usi più disparati: un attore potrà far entrare i fan dietro le quinte in presa diretta, o un politico potrà conversare in una sessione domande e risposte con i propri elettori sempre in tempo reale. È chiaro che tramite questo nuovo sistema, oltre ad offrire contenuti molto appetibili agli occhi degli utenti, sarà più facile per un personaggio pubblico aumentare la propria base di seguaci. Facebook Mentions: come funziona Nel momento in cui inizia la trasmissione in streaming di un video, lo stesso sarà presente nella sezione ‘Notizie dei fan’: da qui, gli utenti potranno cliccare Mi Piace o condividere il filmato con gli amici. Per ricevere una notifica della trasmissione video in corso, basterà aver interagito di recente con le pubblicazioni dell’account “vip” in questione. Nel corso della registrazione live, Facebook Mentions informa gli utenti sul numero di persone che lo stanno seguendo e mostra i commenti in tempo reale, un po’ come funziona per gli eventi live su YouTube. Chi sta dall’altra parte della “cinepresa”, potrà a sua volta rispondere ai commenti degli utenti o nasconderli. Terminata la trasmissione in tempo reale, il video si andrà a posizionare nella sezione omonima sul profilo del personaggio pubblico, in modo da essere fruibile nuovamente in qualsiasi momento. Come trasmette il Vip Il personaggio pubblico che dispone di un account Facebook Mentions, deve cliccare su Pubblica e successivamente su Video in diretta. A questo punto, non gli rimane che aggiungere una descrizione dell’evento che sta per trasmettere e cliccare su Trasmetti in diretta. Vi piacerebbe provarlo vero?