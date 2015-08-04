CydeKick generatore per bicicletta che ricarica lo smartphone
di Redazione
04/08/2015
Da Miami il progetto lanciato su Kickstarter da Spinetics che spera di raggiungere il suo goal per realizzarsi, anche se l’obiettivo pare ancora lontano. Si chiama CydeKick ed è un generatore che si monta sulla bici e converte il movimento del ciclista in energia elettrica. Il generatore si trova sulla ruota posteriore e si abbina perfettamente al design di qualsiasi bicicletta. A differenza dei comuni generatori, CydeKick non crea alcun attrito meccanico e quindi non rende in alcun modo difficile il movimento, forse è questa la cosa più interessante. Dispone, inoltre, di un supporto sul manubrio dove fissare il telefono, e di una porta USB per ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico, compresi smartphone, macchine fotografiche o GPS, comodamente mentre si pedala. CydeKick risolve il problema di rimanere senza batteria proprio quando se ne avrebbe necessità, o che il fanale della bici smetta di emettere luce. In dotazione un LED ad alta intensità e la possibilità di collegare altri accessori di illuminazione plug ‘n play. I pacchetti proposti da Spinetics sono due: CydeKick Pro che comprende tutto, anche il caricatore del telefono, e Cydekick Mini per chi rinuncia alla docking station, in pratica lo stesso kit, ma senza il supporto con l’uscita USB. CydeKick Pro e CydeKick Mini variano anche per quanto riguarda tempi di consegna e costi. Se la campagna di crowdfunding andrà a buon fine, infatti, il Pro sarà disponibile a partire da settembre al prezzo di partenza di 275$, mentre il Mini già da luglio prossimo ad una cifra minore che è di 150$. Un esperimento che nasce dall’interesse per la bicicletta e la passione per la tecnologia a basso impatto ambientale del suo team. Chissà se questo potrà bastare a far salire i numeri e convincere nuovi sostenitori ad aderire alla campagna. Non resta che aspettare qualche altra settimana per scoprirlo!
