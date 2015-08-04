Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

CydeKick generatore per bicicletta che ricarica lo smartphone

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
CydeKick generatore per bicicletta che ricarica lo smartphone
Da Miami il progetto lanciato su Kickstarter da Spinetics che spera di raggiungere il suo goal per realizzarsi, anche se l’obiettivo pare ancora lontano. Si chiama CydeKick ed è un generatore che si monta sulla bici e converte il movimento del ciclista in energia elettrica. Il generatore si trova sulla ruota posteriore e si abbina perfettamente al design di qualsiasi bicicletta. A differenza dei comuni generatori, CydeKick non crea alcun attrito meccanico e quindi non rende in alcun modo difficile il movimento, forse è questa la cosa più interessante. Dispone, inoltre, di un supporto sul manubrio dove fissare il telefono, e di una porta USB per ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico, compresi smartphone, macchine fotografiche o GPS, comodamente mentre si pedala. CydeKick risolve il problema di rimanere senza batteria proprio quando se ne avrebbe necessità, o che il fanale della bici smetta di emettere luce. In dotazione un LED ad alta intensità e la possibilità di collegare altri accessori di illuminazione plug ‘n play. I pacchetti proposti da Spinetics sono due: CydeKick Pro che comprende tutto, anche il caricatore del telefono, e Cydekick Mini per chi rinuncia alla docking station, in pratica lo stesso kit, ma senza il supporto con l’uscita USB. CydeKick Pro e CydeKick Mini variano anche per quanto riguarda tempi di consegna e costi. Se la campagna di crowdfunding andrà a buon fine, infatti, il Pro sarà disponibile a partire da settembre al prezzo di partenza di 275$, mentre il Mini già da luglio prossimo ad una cifra minore che è di 150$. Un esperimento che nasce dall’interesse per la bicicletta e la passione per la tecnologia a basso impatto ambientale del suo team. Chissà se questo potrà bastare a far salire i numeri e convincere nuovi sostenitori ad aderire alla campagna. Non resta che aspettare qualche altra settimana per scoprirlo!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook Mentions: live streaming ma solo per Vip

Articolo Successivo

Nokia vende le mappe all'industria automobilistica tedesca

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022