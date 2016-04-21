Home Facebook Facebook studia un modo per far guadagnare gli utenti

di Redazione 21/04/2016

Facebook sta valutando la possibilità di far guadagnare gli utenti che pubblicano post altamente “coinvolgenti”. La notizia circola da qualche ora in Rete e pare sia fondata: dopo 12 anni, Mark Zuckerberg sembra abbia deciso di dare una “mancia” a chi gli sta facendo fare tanti bei soldini. Con un miliardo e 600 mila utenti sparsi per tutto il globo, Facebook è il social network numero uno in assoluto, una macchina da soldi che negli anni si è arricchita sempre di nuovi servizi e app. L’obiettivo dichiarato di Zuckerberg, è quello di consentire agli utenti di “fare tutto” direttamente da Facebook, senza mai cambiare “canale”. Un obiettivo che sta perseguendo con il lancio di servizi innovativi, come anche quello relativo ai pagamenti tramite l’app Messenger. Ora, però, sarebbe in cantiere un altro progetto, che c’è da scommettere gli iscritti troveranno particolarmente gradevole: allo studio, un sistema che consenta agli utenti di guadagnare dai propri post condivisi o tramite particolari campagne online. Guadagnare con Facebook La notizia è riportata dal portale ‘The Verge’, secondo cui Facebook avrebbe avviato un sondaggio tra un gruppo chiuso di utenti. L’idea è quella di creare una sorta di “barattolo delle mance” tramite il quale ciascun utente potrebbe cedere ad altri iscritti o pagine seguite, una quantità di denaro come premio per ciò che hanno pubblicato. Insomma, una sorta di riconoscimento in denaro per quei post e pubblicazioni in generale che hanno maggiore successo. Un sistema che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per artisti emergenti, associazioni e Onlus che svolgono servizi utili per la collettività. Nel sondaggio effettuato, sarebbe stata anche palesata la possibilità di introdurre un link e un pulsante per effettuare le donazioni. Al momento, non si sa a che punto sia lo sviluppo di questo progetto, ma se diventasse presto operativo si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione.