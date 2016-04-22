Android: 400 milioni di dispositivi a rischio malware
di Redazione
22/04/2016
Android a rischio: quali dispositivi e perché?Si tratta, nello specifico, di modelli che montano vecchie versioni del software mobile targato Google, che non ricevono dunque aggiornamenti e correzioni di vulnerabilità già note. Insomma, un problema di non poco conto, seppur in calo, poiché i produttori di smartphone e tablet, smettono di aggiornare i dispositivi che mettono in commercio, lasciando gli utenti in balìa di potenziali malware e attacchi informatici. Per contraltare, ci sono i dispositivi Nexus di Google, che ricevono aggiornamenti costanti e per un lungo periodo di tempo. Tra gli altri prodotti i cui possessori possono dormire sonni abbastanza tranquilli, ci sono i top di gamma vecchi di un paio d’anni: di recente, ad esempio, Android Marshmallow è stato reso disponibile anche per Samsung Galaxy S5 e Xperia Z2. Più a rischio, invece, sono i dispositivi economici, per i quali a volte non c’è nemmeno un briciolo di aggiornamento software: alcuni dispositivi ricevono gli update in maniera tardiva, altri rimangono per l’intero ciclo di vita con lo stesso comparto software del giorno dell’acquisto. Le contromosse, a meno che non si voglia cambiare smartphone o tablet, sono rappresentate dall’insallazione di un antivirus per dispositivi Android, oppure l’installazione di Cyanogen, una Rom alternativa che viene costantemente aggiornata. Quello che si deve evitare assolutamente di fare, invece, è installare app che non provengano dallo store ufficiale di Google Play.
Articolo Precedente
Spotify: hackerati centinaia di account
Articolo Successivo
Facebook studia un modo per far guadagnare gli utenti
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020