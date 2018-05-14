Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Facebook blocca altre 200 applicazioni che avrebbero raccolto dati

Redazione Avatar

di Redazione

14/05/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Facebook blocca altre 200 applicazioni che avrebbero raccolto dati
Facebook continua a fare “pulizia” come promesso nei giorni in cui imperversava il datagate. Mark Zuckerberg, CEO della società che sta dietro al social network, aveva annunciato guerra senza quartiere a chi come Cambridge Analytica aveva utilizzato la piattaforma per collezionare indebitamente i dati degli utenti. Parlando davanti al congresso degli USA, Zuckerberg aveva stimato in mesi il tempo necessario per valutare tutte le app e così è stato: dopo aver passato al vaglio migliaia di applicazioni, circa 200 di loro sono state sospese. Non si conoscono ancora i nomi di queste app, ma le stesse sono finite sotto la lente di ingrandimento poiché potrebbero dare vita ad un altro caso Cambridge Analytica. La società partner di Facebook, Ime Archibong, ha spiegato tramite un post come si stiano svolgendo le indagini interne, suddivise in due fasi: innanzitutto, una revisione completa per identificare ogni app che ha avuto accesso ai dati postati su Facebook dagli utenti; qualora sorgessero dubbi, poi, il social network effettuerà delle interviste per richiedere informazioni dettagliate sull’app e i dati, senza escludere ispezioni in loco. Se venisse individuato un uso scorretto dei dati ottenuti dagli utenti attraverso l’app bloccata (o quelle che lo saranno in futuro) avviserà prontamente gli utenti aggiornando anche la pagina già dedicata a Your Digital Life.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

WhatsApp: tutte le novità per i gruppi

Articolo Successivo

Apple lancia una carta di credito in collaborazione con Goldman Sachs?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

20/06/2018

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

08/06/2018

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

06/06/2018