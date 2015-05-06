Daimler lancia il primo camion "legale" a guida autonoma
di Redazione
06/05/2015
"Abbiamo misurato l'attività cerebrale degli autisti in presenza o meno della tecnologia di guida autonoma e si vede chiaramente che la sonnolenza dei guidatori diminuisce di circa il 25% quando il camion è in funzione in modalità autonoma"ha detto il Dr. Wolfgang Bernhard, a capo della divisione mezzi pesanti di Daimler. Daimler e Freightliner hanno scelto il Nevada come sede per l'inaugurazione perché lo stato è stati il primo a consentire la seprimentazione di veicoli a guida autonoma. Inoltre, il Nevada è all'avanguardia anche per alcune ricerche universitarie nel campo di questo tipo di tecnologia
