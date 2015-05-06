Caricamento...

Daimler lancia il primo camion "legale" a guida autonoma

06/05/2015

Daimler ha presentato, attraverso un evento spettacolare tenutosi in cima alla diga di Hoover Dam in Nevada, "Freightliner Inspiration Truck" il primo mezzo pesante a guida autonoma con una regolare licenza di circolazione per le strade degli Stati Uniti. L'Inspiration Truck con la sua particolare caratteristica di poter sostituire il guidatore nei normali compiti di guida potrebbe ridurre la fatica per gli autisti che spesso si trovano a dovere guidare ininterrottamente per lunghe ore prima di poter concendersi una sosta. Inoltre l'Inspiration Truck è progettato per ridurre le emissioni di CO2 di oltre un 5% con uno speciale occhio all'ambiente. Il veicolo prodotto da Freightliner che è proprietà di Daimler è stato testato per oltre 15.000 Kilometri prima di essere sottoposto ai test per l'acquisizione della licenza di circolazione. Il veicolo sottoposto a verifica da parte delle autorità del Nevada è il primo mezzo pesante ad essersi guadagnato il permesso di circolare liberamente su strada. L'Inspiration Truck e la tecnologia "Highway Pilot" non intendono sostituire completamente gli autisti ma tentano di offrire ai guidatori un'efficace soluzione al problema dell'eccessivo affaticamento. Secondo Daimler il 90% degli incidenti derivano da errori del conducente e almeno uno su otto di questi errori si verifica in condizioni di affaticamento
"Abbiamo misurato l'attività cerebrale degli autisti in presenza o meno della tecnologia di guida autonoma e si vede chiaramente che la sonnolenza dei guidatori diminuisce di circa il 25% quando il camion è in funzione in modalità autonoma"
ha detto il Dr. Wolfgang Bernhard, a capo della divisione mezzi pesanti di Daimler. Daimler e Freightliner hanno scelto il Nevada come sede per l'inaugurazione perché lo stato è stati il primo a consentire la seprimentazione di veicoli a guida autonoma. Inoltre, il Nevada è all'avanguardia anche per alcune ricerche universitarie nel campo di questo tipo di tecnologia
