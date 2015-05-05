CyPhy LVL 1 drone a volo totalmente orizzontale
di Redazione
05/05/2015
CyPhy LVL 1 è il progetto di un drone attualmente in fase di raccolta su Kickstarter e che ha già raccolto numerosi consensi fra gli addetti ai lavori e gli appassionati. Ad attirare l'attenzione su CyPhy LVL 1 prima delle sue pur notevoli funzionalità sono stati i suoi ideatori. Alla base del progetto c'è Helen Greiner già co-fondatrice di iRobot, azienda produttrice di aspirapolvere dalle caratteristiche tecniche decisamente innovative come ad esempio il noto robot Roomba. Helen Greiner ha dunque deciso di sfruttare le competenze acquisite nel campo della robotica per dare vita ad un progetto che trova applicazione in campi totalmente diversi da quelli a cui era tradizionalmente abituata ma che si pone sfide ugualmente importanti. CyPhy LVL 1 si come primo obiettivo la facilità d'utilizzo. Per ammissione degli stessi ideatori, il Drone è stato costruito per essere pilotato con facilità estrema da chiunque e a qualunque eta. Il controller del drone è costituito semplicemente da un App disponibile sia su iOS sia su Android. I movimenti sono pilotati attraverso normali gesture sullo schermo, ad esempio è sufficiente scorrere il dito verso l'alto per decollare o salire di quota. Fra le novità rilevanti appartenenti a CyPhy LVL 1 c'è la tecnologia "Level UP" che consente di mantenere il Drone in un volo totalmente orizzontale, ovvero privo di oscillazioni verso il basso che sono invece tipiche della maggior parte degli altri droni. Questo tipo di volo consente di non dovere ricalcolare costantemente le immagini acquisite dalla telecamera ottenendo riprese di qualità più elevata. Naturalmente in caso abbiate voglia di fare compiere al drone evoluzioni che richiedono una posizione in picchiata o comunque obliqua è possibile disattivare la funzione. Altra caratteristica interessante di CyPhy LVL 1 è costituita dalla posizione della telecamera, completamente incassata nel corpo del drone ed orientabile con un angolo di 90 gradi in modo da rimanere maggiormente protetta rispetto a quanto avviene invece sulla maggior parte dei droni, dove la telecamera è posizionata sotto il corpo del drone dove potrebbe essere più facilmente sottoposto ad urti e danneggiamenti. CyPhy LVL 1 prevede inoltre la funzione Geo-Fences attraverso la quale si può definire un'area limitata al di fuori della quale il drone non può uscire. Un meccanismo di sicurezza utile per effettuare esercitazioni o per non eccedere la quota entro cui il drone può volare in una certa area. Infine il drone di Helen Greiner è orientato alla condivisione attraverso i social. È possibile condividere immagini su Facebook senza dover aspettare il ritorno del drone a terra. Un prodotto ancora una volta innovativo dunque per Helen Greiner. CyPhy LVL 1 porta in dote alcune caratteristiche che lo rendono appetibile per una vasta gamma di utenza, hobbystica o professionale. L'investimento su Kickstarter CP LVL 1 per portarsi a casa un prototipo al prezzo previsto dalla raccolta fondi parte da 395$ ma al momento in cui scriviamo quasi tutti le sottoscrizioni sono state già completate.
