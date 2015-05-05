Caricamento...

Telecom e Fastweb: accordo per la banda ultralarga

Redazione Avatar

di Redazione

05/05/2015

Telecom Italia e Fastweb lavoreranno insieme fino al 2016 per la banda ultralarga: l’obiettivo è quello di diffondere il più possibile sul territorio italiano i 100 Megabit sia tramite fibra sia via rame. L’accordo tra i due colossi delle telecomunicazioni prevede la sperimentazione, senza alcun vincolo d’esclusiva, di soluzioni innovative che rientrino negli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. Lo scorso 24 aprile la firma del “memorandum of understatement” che è valido fino al dicembre del 2016 e che coinvolgerà altrue due aziende, ossia Alcatel Lucent e Huawei. La collaborazione avverrà in due fasi: la prima che si svolgerà proprio nei giorni di maggio prezzo i laboratori di Telecom Italia a Torino e Fastweb a Milano con la sperimentazione della Vdsl enhanced fornita proprio da Alcatel Lucent e Huawei su FTTC, ovvero fibra fino all’armadio e poi rame da lì fino alle abitazioni; da ottobre la seconda parte del progetto con il collegamento in diverse città e la fornitura ad alcuni utenti di connessioni a 100 Megabit al secondo. L’obiettivo è quello di fornire almeno al 50% della popolazione oltre 100 Mega, esattamente come prevede l’Agenda Digitale Europea sposata dal governo italiano. In quest’ottica, sia Telecom sia Fastweb, hanno già avviato sperimentazioni separate di potenziamento della fibra, ma proprio in questi giorni cominceranno ad unire le forze con l’obiettivo ottimizzare la coesistenza degli operatori e verificare le prestazioni delle nuove tecnologie anche laddove vi sono molte linee a banda ultralarga attive. I risultati dei test saranno poi messi a disposizione del mercato, mentre da ottobre partirà la sperimentazione per quegli utenti Telecom e Fastweb che si trovano su “Fiber To The Cabinet”: passeranno su Vdsl enhanced e le rispettive velocità saranno costantemente monitorate. Comunque la si guardi, si tratta di un'ottima notizia per gli internauti italiani, il 50% dei quali potrebbe presto avere a disposizione velocità  impensabili fino a qualche tempo fa.
