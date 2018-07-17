Come scegliere le sedie nell’arredamento di casa
di Redazione
17/07/2018
Come si scelgono le sedie di designChi vuole procurarsi delle sedie di design di qualità può fare certo affidamento sulle proposte che si trovano nei vari Saloni o volendo si può optare per una linea delle sedie bontempi. Le sedie di design sono perfette per ogni ambiente della casa: non soltanto per la cucina e per la sala da pranzo, messe intorno a un tavolo, ma pure in camera da letto, come elementi di decoro e al tempo stesso funzionali. La sedia ideale è quella che si uniforma alla perfezione e si adatta allo stile del contesto in cui si colloca
Quanto sono importanti le sedieSe ci viene da pensare a casa, le sedie sono uno degli elementi che non mancano mai: una poltrona può esserci o anche no, e lo stesso vale per una libreria, per un tavolino, oppure per una consolle, per una poltrona oppure per una credenza. Le sedie, invece, sono oggettivamente indispensabili: è per questo motivo che bisogna saperle selezionare con la dovuta attenzione e scegliere in maniera intelligente e cauta il loro acquisto. Questo per evitare in futuro di pentirsi e in particolare, per avere la sicurezza di situare nel proprio appartamento ciò di cui si ha davvero bisogno. Se in cucina le sedie non possono che essere abbinate al tavolo intorno a cui vengono poste, per la camera da letto o per lo studio si addicono bene delle sedie da ufficio, in cui il design si commisura al servizio della praticità, grazie alla presenza di schienali regolabili o di rotelle. Le sedie girevoli sono sempre quelle più comode, mentre per garantire l’ergonomia non si può che scegliere quelle imbottiture.
L’importanza delle sedie in camera da lettoNel caso in cui lo spazio a disposizione lo permetta, in camera da letto si possono collocare un paio di sedie ai piedi del letto. Siano esse sedie in legno o di piccole poltrone, quello che è davvero importante è che il loro aspetto sia in armonia con lo stile della stanza. L’importante è che le sedie non siano un ingombro, siano sintomo di libertà dei movimenti e non appaiano degli ostacoli. E ciò vale, comunque, non solo per la camera da letto, ma pure per ogni altro ambiente. La ricerca della comodità può portare a soluzioni che siano facile da pulire; se costruite con materiali leggeri danno una migliore maneggevolezza e consentono un più alto trasporto. Il comfort è importante anche per le sedute: ecco perché gli esperti vogliono che si evitino gli schienali molto alti, così come i modelli dotati di braccioli, almeno in cucina.
