Le migliori app di trading per il 2018
di Redazione
21/07/2018
Le piattaforme di trading online sono fondamentali per poter fare trading sul mercato italiano o su quello estero. Esse infatti sono il mezzo attraverso cui fare la negoziazione, e permettono di scegliere gli asset (ovvero Azioni, Indici, Bitcoin ecc.) che sono quotati in tutte le Piazze borsistiche del mondo. Italia e Piazza Affari ovviamente compresa. Tramite l'utilizzo di queste app potrete fare trading online su tutte le azioni quotate, sugli indici ecc. Insomma, investire nei mercati azionari non è mai stato così semplice. E se iniziate a guadagnare denaro allora le cose potrebbero farsi serie. Ma quali sono le migliori app di trading 2018? Lo abbiamo chiesto agli esperti di Forex Trading Italia. Nelle prossime righe vi elenchiamo una lista di quelle che abbiamo testato e che preferiamo: si tratta di piattaforme facili da utilizzare, sicure ed estremamente professionali. Tutte ovviamente registrata in Italia alla CONSOB. Pur essendo l'offerta del web molto molto ampia, esistono servizi migliori rispetto ad altri. Le app che abbiamo selezionato sono i migliori broker forex disponibili su Internet. Siete pronti? Ottimo, partiamo!
- Plus500: si tratta di una delle app di trading online migliori e più popolari al mondo. Regolata dalla FSA, ha una piattaforma con un'interfaccia molto semplice, che si rivolge anche ai neofiti del settore. I trader più esperti non rimarranno però delusi dalla grafica. E' un'app talmente famosa e di successo che è anche quotata sulla Borsa di Londra.
- Markets: altro brand enorme del settore. Stiamo parlando di una società storica, che mette a disposizione piattaforma come MetaTrader 5, un totem del trading online mondiale. Va incontro alle esigenze più disparate.
- IQOption: regolata dalla Cysec, authority di Vigilanza con sede a Cipro (una bella garanzia dunque), questa app con il tempo è diventata una delle più apprezzate per quanto riguarda le opzioni binarie. Il motivo? Oltre alla professionalità e sicurezza che offre, mette a disposizione la possibilità di un deposito tra i più bassi sul mercato. Bastano solo 10 euro per iniziare a fare trading. Non male, vero?
- 24 option: è l'app più popolare con riferimento alle opzioni binarie. Dà addirittura la possibilità di fare trading inizialmente con un conto demo, oltre al fatto che mette a disposizione dei video didattici.
- eToro: altra istituzione del trading online. Unisciti a milioni di trader che hanno già scoperto il modo più intelligente per investire copiando automaticamente i trader più esperti della nostra community, oppure fatti copiare e ricavane un secondo reddito.
- Itrader: è il broker di trading FX leader sui mercati globali. La piattaforma di trading consente di negoziare in modo profittevole, conveniente e sicuro. Anche questa da provare!
