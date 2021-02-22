Come aumentare i propri follower sui social network e i vantaggi
di Redazione
22/02/2021
Aumentare i propri follower sui social network è un’attività che permette di migliorare la propria influenza e base fan, per riuscire a ottenere più successo o aumentare i propri profitti in caso di vendita di prodotti o servizi online. Oggi esistono diversi social network e spesso può essere difficile aumentare velocemente interazioni, commenti, iscrizioni al proprio canale, follower ecc…Per questo motivo sono sorti servizi che supportano coloro che hanno un progetto online e che desiderano rafforzare il loro pubblico, come quello di magicviral.com.
Come migliorare la propria presenza sui social con un aiuto professionaleIl marketing online è il perno centrale sulla quale si basa una strategia di vendita o pubblicizzazione sui canali social e sui motori di ricerca. Soffermandoci sui social network, non sempre si ha la capacità o il tempo di seguire tutti i propri canali. E spesso anche dopo tanto impegno questi possono faticare a crescere in modo organico. Ecco perché affidarsi a dei professionisti potrebbe dare uno slancio più veloce e immediato alla vostra esposizione sui social media. Magic Viral, società esperta nel campo del Social Media Marketing e il marketing online, mette a disposizione di aziende, professionisti e privati, un sostegno professionale che ha come obbiettivo principale aumentare e massimizzare gli investimenti fatti sui social network. La società nello specifico, lavora in modo tale da poter fornire delle soluzioni funzionali e mirate che permettono di aumentare la credibilità della propria impresa, migliorare il proprio personal branding sui social network, aumentare la propria comunità social e di conseguenza il traffico verso il proprio sito web o e-commerce. L’obiettivo di aumento dei follower, like e seguaci su social network come Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify ecc…viene raggiunto dallo staff di Magic Viral grazie a un team composto da esperti di social media marketing, esperti di marketing online, sviluppatori per il web, web designer, esperti musicali. Inoltre, i servizi sono costantemente aggiornati in questo modo possono offrire le soluzioni migliori in base all’andamento degli algoritmi dei social network e a seconda delle nuove tendenze.
Quali sono i vantaggi e perché aumentare la propria esposizione sui socialI social network oggi sono tra i principali strumenti di marketing, oltre che uno dei punti d’esposizione migliore per raggiungere in poco tempo anche milioni di utenti in target. Aumentare i propri like, follower, commenti, interazioni aiuta ad ottenere una maggiore esposizione ai possibili clienti per la tua impresa o a nuovi fan per il tuo blog, vlog o personal branding. Gli algoritmi dei social network come Facebook e Instagram, tendono a mostrare più spesso le inserzioni delle pagine e dei profili che presentano un maggior numero di fan e interazioni. Di conseguenza anche quando si andrà a fare una promozione si aumenteranno le possibilità di generare vendite e conversioni. Oltre al poter migliorare le vendite, le conversioni e il personal branding, avere una base più ampia di fan aumenta anche la fiducia nel brand o comunque nell’influencer che opera sui social network. Le persone, infatti, tendono ad affidarsi e seguire più facilmente i profili che presentano un’ampia base fan. Infine, si devono considerare i vantaggi che si sbloccano per coloro che hanno molti seguaci o iscritti al proprio canale. Ad esempio, YouTube permette di attivare le inserzioni pubblicitari dopo i 1000 iscritti, mentre Instagram per chi ha più di 10 mila follower attiva delle funzioni ottimali per migliorare le proprie strategie di web marketing. Per questo motivo, affidarsi all’esperienza e alle competenze di esperti come Magic Viral, può essere la giusta soluzione per chi vuole crescere in poco tempo sui social network.
