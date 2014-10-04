Home Auto e Moto Citroën C4 Cactus Airflow ibrida ad aria!

Citroën C4 Cactus Airflow ibrida ad aria!

di Redazione 04/10/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Decisamente innovativo questo concept della Citroën C4 Cactus Airflow presentato Salone di Parigi 2014. Prima di tutto si tratta di un concept innovativo per il portafoglio dei possibili compratori. La C4 Cactus Airflow punta tutto su consumi veramente ridotti, parliamo di soli 2l/100 km per emissioni di CO2 a partire da 87g. [gallery type="slideshow" ids="2332,2331,2330,2329,2328,2327,2326,2325,2324,2323,2322,2321,2320,2319,2318,2317,2316,2315,2314,2313,2312,2311,2310,2309,2308,2307,2306,2305,2304,2303"] Consumi così ridotti sono possibili grazie ad un miglioramento aerodinamico, alla riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici e ad un peso ridotto. Ma soprattutto, più di ogni altra cosa contribuisce alla riduzione dei consumi l'introduzione della tecnologia Hybrid Air che incide per circa il 30%. Sostanzialmente la Citroën C4 Cactus Airflow dispone di un sistema di stoccaggio dell'energia sotto forma di aria compressa, un insieme composto da due pompe idrauliche e una trasmissione automatica, che utilizza un treno epicicloidale. L’insieme è pilotato da una centralina elettronica, che acquisisce le richieste del conducente per ottimizzare il dispendio di energia. Sono possibili 3 modalità di funzionamento: Modalità Air (zero emissioni) in cui il motore ad aria compressa sostituisce il motore termico a benzina Modalità benzina, in cui funziona solo il motore termico Modalità combinata che unisce la potenza del motore termico alla potenza dell'aria compressa Il risultato è naturalmente eccezionale con consumi incredibilmente ridotti adatti ad una city-car decisamente innovativa. Tecnologia fuori dal comune ma realmente utile e attenta sia al portafoglio dei consumatori sia all'ambiente