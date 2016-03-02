Bollo auto, arriva l'App Veicoli per i guidatori distratti

Veicoli, è questa la nuova App confezionata ad hoc per quegli automobilisti un po’ distratti, quelli che puntualmente dimenticano le scadenze dei pagamenti come bollo e assicurazione o peggio ancora non tengono il conto dei giorni trascorsi dall’ultimo tagliando fatto eseguire alla propria vettura, come il cambio d’olio, o l’equilibratura delle ruote. Molto più spesso di quanto si creda ci si ritrova a dover fare i conti con bolli non pagati entro i limiti di tempo, infatti un italiano su 3 se ne dimentica totalmente, o ancora si incappa nell’imprevisto del guasto all’auto, che tanto imprevisto non è se la colpa del malfunzionamento della propria auto è dipeso dal dimenticare di far eseguire il regolare tagliando. Ecco allora che arriva in soccorso Veicoli, startup dell'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, che ha creato l’'app, disponibile sia su smartphone che pc, che avvisa gli utenti dell'approssimarsi di una scadenza.

Si tratta di una applicazione molto utile vista anche sotto l’aspetto della sicurezza stradale, proprio perché ricordando al guidatore quando è giunto il tempo di far revisionare l’auto, può essere considerato un valido supporto al fine di evitare incidenti causati da improvvisi guasti. Grazie all’app, che avvisa l’utente delle prossime scadenze attraverso notifiche push sullo smartphone, sarà inoltre possibile gestire i costi di carburante, la posizione del parcheggio, la gestione delle proprie officine di fiducia, le patenti e i tagliandi. “Attualmente abbiamo più di 89mila utenti iscritti che gestiscono circa 100mila veicoli” ha sottolineato Simone Borgnese, fondatore di Veicoli.

Gli ideatori di Veicoli, che già pensano all’evoluzione dell’app, per il futuro pensano ad un servizio globale per velocizzare tutta la gestione dei mezzi puntando sulla possibilità di consentire agli utenti di pagare le spese in scadenza dell’auto direttamente on line e attraverso l’app, o anche di poter comparare i prezzi delle varie compagnie assicurative e ancora di trovare un carrozziere, un’officina, il gommista più vicino e prenotare il servizio a prezzi scontati.