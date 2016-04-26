Arriva Area 120: l'incubatore di Google per le startup
26/04/2016
Google sarebbe all'opera per creare un incubatore interno all'azienda dedicato ai giovani talenti che hanno intenzione di fondare una nuova startup. La notizia diffusa inizialmente da The Information, non ha suscitato particolare stupore negli addetti ai lavori. Google da sempre cerca di incoraggiare i propri dipendenti nello sviluppare le proprie ambizioni e il proprio talento. Il nuovo incubatore rientra perfettamente nelle strategie della casa di Mountain View, che finanziando nuove idee particolarmente innovative si assicura di essere sempre al centro delle nuove tecnologie. L'incubatore prenderebbe il nome di Area 120 e sarebbe dedicato a tutti coloro che all'interno di Google sviluppano idee particolarmente innovative che potrebbe sfociare nella creazione di una starttup. Secondo quanto rivelato da The Information a guidare Area 120 ci sarebbero Don Harrison e Bradley Horowitz già personaggi di spicco all'interno di Google. Il nome Area 120 deriverebbe proprio da quel 20% del tempo che da sempre Google chiede ai propri dipendenti di dedicare ai propri interessi, sviluppando le proprie idee e il proprio talento. Larry Page e Sergey Brin in una famosa lettera del 2004 scrivevano a proposito di questa quota del 20% da dedicare ai propri interessi:
"Incoraggiamo i nostri impiegati, in aggiunta alle loro normali attività, di spendere il 20% del loro tempo di lavoro su cosa loro pensano possa aiutare Google a crescere. Questo li aiuta ad essere più creativi e innovativi. Molti dei nostri progressi più importanti sono arrivati in questo modo"Ed in effetti da quel 20% del tempo dedicato dai dipendenti a progetti al di fuori dei loro normali compiti lavorativi sembrerebbe aver dato vita a strumenti come Google News, Gmail, e Adsense. Area 120 dunque rappresenta il tentativo di Google di tenere vicino alla casa madre i propri impiegati più talentuosi, evitando di correre il rischio che possano fondare start-up che a lungo termine potrebbero rappresentare addirittura un concorrente. Area 120 molto probabilmente sarà collocata all'interno della sede di San Francisco
