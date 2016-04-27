Apple vende meno iPhone e calano i ricavi

"Il nostro team ha fatto un ottimo lavoro nonostante forti venti contrari da un punto di vista macroeconomico. Sono molto contento della continua crescita forte nella divisione servizi grazie alla forza incredibile dell'ecosistema Apple e la crescente base di oltre un miliardo di dispositivi attivi".

Non solo Apple: delude anche Twitter

vende menoper la prima volta dal 2007 e dopo 13 anni di crescita continuativa vede calare i ricavi. Nulla di cui preoccuparsi troppo, secondo l'amministratore delegato Tim Cook, ma il dato è assolutamente significativo. Il secondo trimestre fiscale dell’azienda di Cupertino (gennaio-marzo 2016) rimarrà nella storia per aver registrato il primo calo dal 2003: i ricavi della ‘Mela’ scendono dai 58 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2015 a 50,5 miliardi. Giù anche gli utili netti, che da 13,6 miliardi passano a 10,5 miliardi, mentre i profitti per azione scendono da 2,33 dollari a 1,90, mentre gli analisti si attendevano 2 dollari per azione. Dopo, dunque, anche Apple deve fare i conti con una “delusione” finanziaria, che va di pari passo con il calo delle vendite di iPhone. Per la prima volta dopo circa nove anni, infatti, dall’ultima trimestrale emerge che le vendite di smartphone si sono fermate a 51,2 milioni, mentre nelle stesso periodo dell’anno precedente gli iPhone venduti furono 61 milioni. Anche le stime per il secondo trimestre, quello in corso, sono deludenti: Apple si attende ricavi compresi tra i 41 e i 43 miliardi di dollari, contro i 47,3 previsti dal mercato. Non ne fa un dramma, l’amministratore delegato Tim Cook, che in una nota spiega:Nonostante i dati dell’ultima trimestrale, dunque, Apple ha deciso di alzare i dividendi degli azionisti del 10% e aumentando il piano di riacquisto di azioni proprie.Numeri deludenti anche per: nonostante l’incremento degli utenti (da 305 a 310 milioni), i ricavi su base annua sono cresciuti del 36% arrivando a 595,5 milioni di dollari, meno dei 608 milioni stimati dagli analisti. Riviste al ribasso anche le stime per il secondo trimestre 2016: gli analisti avevano stimato 678 milioni, ma si arriverà con ogni probabilità ad una cifra compresa a 590 e 610 milioni.