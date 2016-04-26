Nokia compra Withings per 170 milioni di euro
di Redazione
Nokia ha annunciato oggi di essere prossima a concludere un'operazione che condurrà all'acquisizione di Withings per 170 milioni di euro. Non è un annuncio da poco, Withings è uno dei maggiori player al mondo nel campo dei wearables per le tecnologie dedicate a fitness e salute. L'acquisizione di Withings da parte di Nokia rientra nel tentativo della casa svedese di ritagliarsi un nuovo spazio all'interno del mercato dell'informatica di consumo dopo aver venduto la divisione dedicata alla produzione di cellulari a Microsoft, nel 2013. Ramzi Haidamus presidente di Nokia, un un comunicato stampa ha, dichiarato che la compagnia è ora pronta per guidare lo sviluppo tecnologico negli strumenti digitali dedicati alla salute. Il CEO di Withings: Cedric Hutchings ha aggiunto di essere estremamente felice di potersi unire a Nokia per portare la propria visione degli strumenti interconnessi dedicati alla salute a molte più persone nel mondo. Withings è attualmente produttrice di una serie infinita di strumenti dedicati al fitness e alla salute. Le fitband si uniscono a strumenti più marcatamente di uso domestico come le bilance dedicate al controllo del peso corporeo. La somma di 170 milioni di Euro dedicata all'acquisizione da alcuni analisti è considerata da alcuni analisti come estremamente vantaggiosa per Nokia. La mossa di Nokia non giunge del tutto inaspettata. Di fatto già in Ottobre il colosso finlandese aveva dichiarato la propria intenzione di voler espandere i propri confini verso il mondo delle tecnologie dedicate alla salute. D'altra parte Withings oltre ai propri indossabili produce telecamere per il controllo remoto, lampade intelligenti e altri accessori ad alto contenuto tecnologico sul cui sviluppo Nokia può sicuramente fornire un contributo ad alto valore aggiunto.
