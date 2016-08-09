Caricamento...

Apple Watch 2 in arrivo entro fine 2016: le ultimissime novità

di Redazione

09/08/2016

Apple Watch 2 in arrivo entro fine 2016: le ultimissime novità
Apple Watch 2 sarà presentato ufficialmente entro la fine del 2016. Giungono conferme sulla seconda generazione di smart watch della ‘Mela’, che avrà nel suo cuore un processore più veloce del predecessore. Inoltre, pare confermata la presenza del GPS, del barometro e di una batteria che garantirà autonomie superiori rispetto al passato. Secondo Ming-Chi Kuo, analista di KGI Securities, sarebbero confermate anche alter indiscrezioni già circolate nelle scorse settimane. Quanto alle dimensioni, ad esempio, saranno praticamente identiche ai modelli già in commercio, ma sarà adottata una tecnologia che consentirà di limitare l’altezza del display. Il nuovo dispositivo, dunque, diventerà più sottile, mentre le voci sulla connettività cellulare sono purtroppo smentite. Il supporto alla tecnologia LTE è stato rimandato al prossimo modello, che vedrà la luce con ogni probabilità entro la fine del 2017.

Apple Watch 2 ed Apple Watch S?

Non è da escludere, secondo quanto asserisce ancora l’analista Kuo, che la prima generazione di Apple Watch sia rimessa in commercio dopo un aggiornamento. Una sorta di Apple Watch S, con una CPU praticamente identica a quella attuale, ma con una superiore resistenza all’acqua. Comunque sia, è confermato che non appena Apple Watch 2 sarà immesso sul mercato, il prezzo delle versioni precedenti subirà un drastico taglio.
