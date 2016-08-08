Le migliori soluzioni dal web per le imprese
08/08/2016
Aprire e gestire un'attività, oggi, è un'operazione che richiede non solo una conoscenza molto approfondita del proprio mercato di riferimento, ma anche una totale padronanza degli strumenti tecnologici di ultima generazione. Da questo punto di vista, il web rappresenta per le aziende una soluzione ottimale per potenziare l'attività commerciale intervenendo su più fattori, come ad esempio sulla promozione, e per ridurre i costi aziendali senza per questo andare ad intaccare minimamente le performance dell'impresa. Vediamo dunque quali sono gli strumenti digitali che ogni azienda dovrebbe sempre utilizzare.
Il digitale per l'analisi dei bilanciIn un mondo dominato dalle acquisizioni, dalle partnership e da bilanci che siano sani e sostenibili, il web consente di utilizzare alcuni strumenti davvero agili, che permettono di analizzare questi documenti per accertarsi sempre dello stato di salute finanziario di eventuali partner o clienti. In questo senso, siti web come Icribis.com semplificano notevolmente l'acquisto di bilanci, la loro lettura e dunque la verifica di uno strumento finanziario così importante per segnalare eventuali problemi o prospettive positive. Grazie a questo portale, potrete ottenere tutte le informazioni che vi servono sfruttando report molto completi ed elaborati, che vi permetteranno anche di compiere più di un approfondimento.
La promozione online e gli e-commerceFarsi conoscere diventa sempre più complesso, soprattutto viste le numerose aziende che hanno invaso il web. Eppure, dotandosi delle giuste competenze nell'ambito del web marketing, è possibile riuscire ad ottenere una visibilità enorme su Google, sfruttando le tecniche del SEO e del SEM, e approfittando delle incredibili opportunità concesse dagli strumenti gratuiti di advertising come Google AdWords e Facebook Ads. In questo senso, Internet offre davvero numerose possibilità, anche e soprattutto a livello di vendite: per questo motivo ogni azienda intenzionata a vendere prodotti o servizi dovrebbe dotarsi di un e-commerce, tra l'altro facilmente costruibile approfittando dei servizi offerti da portali come Shopify.
Commercialisti e centralini onlineCompilare l'F24 oggi non è più un'impresa. Il motivo è dovuto alla presenza di una serie di studi di commercialisti online, che è possibile consultare semplicemente iscrivendosi alle apposite piattaforme ed inviando tutte le scansioni relative a fatture e pagamenti. In questo modo è possibile snellire un'operazione altrimenti molto noiosa, facendo tutto da casa e approfittando anche dei consigli dei commercialisti in merito ai diversi regimi fiscali e alle eventuali scadenze a stretto giro di posta. Infine, come non sottolineare la presenza delle reti digitali VOIP? Parliamo di un sistema che permette di creare dei centralini aziendali predisposti a ricevere e ad effettuare chiamate, senza per questo comportare gli alti costi dei normali gestori delle compagnie telefoniche: una soluzione ideale, anche per via della sua portabilità dato che non è legata ad una infrastruttura fisica ma digitale.
