Apple News: al via il reclutamento di giornalisti

di Redazione 18/06/2015

Apple News rappresenta una delle più succose novità presentate la scorsa settimana nel corso della conferenza per gli sviluppatori della casa della mela. Assieme al sistema operativo iOS 9, in autunno arriverà anche un’app interamente dedicata all’informazione, che ha avrà lo scopo di tenere aggiornati i possessori di iPhone e iPad grazie anche alla collaborazione con importanti testate di ogni nazione. A questo scopo, è partito il reclutamento di giornalisti che in qualità di editor creeranno la nuova redazione di Apple nel quartiere generale californiano. Oltre alle novità lato software e hardware, dunque, Apple ammette sostanzialmente che rimane fondamentale anche l’apporto umano. Soprattutto se si tratta di gestire le informazioni che dovranno essere lette da milioni e milioni di utenti. Inizialmente si pensava che Apple News fosse solo un aggregatore di notizie e contenuti tramite un algoritmo come Flipboard, ma a quanto pare sarà molto di più. Si spiega così l’annuncio di lavoro con il quale Apple ricerca giornalisti con almeno 5 anni di esperienza “che aiutino a identificare e diffondere i migliori contenuti per quanto riguarda news locali, nazionali e globali”. Il compito dei nuovi assunti, sottolinea la casa di Cupertino, sarà quello di “essere in grado di riconoscere materiale originale e coinvolgente che difficilmente potrebbe essere identificato da un algoritmo”. Insomma, non solo quantità, ma anche qualità delle notizie, che saranno proposte all’utenza tramite un formato appositamente “tagliato” per dispositivi mobili. Allontanandosi dal modello di Flipboard o di Instant Articles di Facebook, Apple si avvicina di più a News Digest di Yahoo!, lanciato a gennaio 2015 e dietro il quale c’è il lavoro di una redazione “umana”. Attenzione, però, perché nella stessa direzione si sta muovendo anche Google con il progetto Digital News Initiative: un investimento da 150 milioni di euro in tre anni per superare forse il modello aggregatore dell’attuale Google News.