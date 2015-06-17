Amazon annuncia il nuovo Kindle Paperwhite

"Kindle Paperwhite adesso utilizza Bookerly, un font esclusivo progettato dalle fondamenta per la lettura sugli schermi digitali. Caldo e contemporaneo Bookerly si ispira ai migliori font utilizzati nei più moderni libri stampati, ma è costruito per la massima leggibilità a qualsiasi dimensione. Introduce un look più leggero, e aggraziato rispetto a molti altri font di lettura e consente di leggere affaticando di meno gli occhi"

Amazon ha appena annunciato la disponibilità della nuova versione del, e-reader da 119$ che sarà in vendita ufficialmente dal 30 Giugno 2015 ma le cui prenotazioni sono aperte da oggi. Il nuovo Kindle Paperwhite si presenta con un display da 6'' e 300ppi, ma soprattutto l'attenzione degli sviluppatori si è concentrata sulla facilità di lettura. Nel Kindle Paperwhite di nuova generazione debutterà il nuovo font Bookerly progettato esplicitamente per la massima facilità di lettura. Inoltre ci sarà un nuovo motore di rendering per i font che migliorerà il layout anche con i font a dimensione più grandi. I 300ppi che sostituiscono i 212ppi della versione precedente inoltre garantiscono una maggiore precisione nel visualizzazione del testo, rendendo più agevole la lettura. Nella pagina dedicata alla nuova versione del Kindle Paperwhite si legge:Oltre alla migliorata risoluzione dello schermo e al nuovo font Bookerly, il Kindle Paperwhite disporrà di una luce integrata regolabile, un nuovo sistema di sillabazione che attraverso una spaziatura più intelligente delle parole consentirà una lettura più agevole, un sistema per rendere i layout di pagina più vicino a quello della carta stampata anche renderizzando in maniera opportuna la prima lettera di ciascun capitolo così come accade spesso per dare enfasi all'inizio di una nuova sezione. Infine i font sono studiati per essere adattati a qualunque dimensione.