Apple Music ha 6.5mln di abbonati, ma Spotify è il numero 1
20/10/2015
Apple Music è sul mercato ormai da quasi 3 mesi e mezzo. Il servizio di streaming musicale di Apple ha fatto il suo debutto il 30 Giugno 2015. È già tempo di bilanci per Apple, che per lanciare il servizio in grande stile, aveva scelto una formula mista con tre mesi di prova gratuita, in seguito ai quali gli utenti avrebbero avuto come unica possibilità di scelta la sottoscrizione di un abbonamento. Alla scadenza dei primi tre mesi di prova, per gran parte della prima ondata di utenti, è dunque tempo di tirare le somme ed attribuire ad Apple Music una posizione ben precisa fra i servizi di streaming musicali attualmente presenti sul mercato. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha utilizzato il palco del WsjDLive, evento a cura del Wall Street Journal, per fornire i numeri di Apple Music. Sarebbero dunque già 6.5 milioni gli utenti che hanno sottoscrito un abbonamento, a fronte di un totale di quasi 15 Milioni di utenti attivi attualmente sul servizio. Dunque ci sarebbero ancora 8.5 milioni di utenti che stanno provando Apple Music attraverso il periodo di prova. Nel mese di Agosto Apple aveva annunciato di avere raggiunto gli 11 milioni di utenti attivi, dunque una metà di questi 11 milioni sarebbero stati convertiti in abbonati. Numeri non ancora non sufficienti per insidiare neanche da lontano il leader Spotify che può contare su circa 20 milioni di abbonati su un totale di 75.000.000 di utenti attivi, ma significativi se si pensa che Apple Music è nato da soli 3 mesi, non è disponibile su Android e può contare unicamente su una formula di abbonamento a pagameto. Durante il WsjDLive, Tim Cook ha anche accennato ai progetti relativi a CarPlay e all'imminente arrivo della nuova Apple TV, la prossima settimana, sul mercato americano. All'appello mancano solo i numeri di Apple Watch, forse non ancora maturi per essere rivelati ad una platea esigente come quella del WsjDLive
