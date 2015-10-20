Spotify è l'App #1 fra le più redditizie sull'App Store
di Redazione
20/10/2015
Tim Cook, CEO di Apple, ha recentemente annunciato i numeri di Apple Music. Il servizio musicale di Apple ha raggiunto i 6.5 milioni di abbonati in poco più di 3 mesi e mezzo. Tuttavia per una strana coincidenza, Spotify ha raggiunto, esattamente nello stesso momento in cui Tim Cook annunciava i numeri del successo di Apple Music, la posizione numero 1 fra le App più redditizie sull'App Store. In realtà poiché è difficile credere ad una coincidenza, è più probabile che a far fare il salto in avanti a Spotify siano stati una serie di eventi, alcuni dei quali forse scaturiti a seguito di operazioni promosse dalla stessa Apple. Possibile che la prima fra le varie cause che ha consentito a Spotify di scalare la classifica fra le App più redditizie, sia stato proprio il lancio di iPhone 6S e 6S Plus. Possibile che un App già popolare come Spotify abbia beneficiato di una decisa accelerazione nei download proprio grazie al successo nella diffusione dei nuovi device. Altra possibile causa, ancora una volta scaturita da attività svolte da Apple, potrebbe essere dovuta, strano a dirsi, proprio dal lancio di Apple Music, che ha indotto molti utenti iPhone a provare sia Apple Music sia Spotify in una sorta di confronto. Il lancio in grande stile di Apple Music avrebbe incuriosito sul tema dello streaming musicale on demand anche una serie di utenti che prima non avevano ancora conoscenza di questo tipo di servizio, inducendoli a provare più di un'opzione. Infine, ci sarebbe una fetta di utenti che ha deciso di provare Apple Music, senza poi attivare un abbonamento al termine dei tre mesi di prova, che trovando tuttavia interessante un servizio di streaming musicale on demand, ha finito per rivolgersi a Spotify che dispone dell'opzione free.
