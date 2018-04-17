Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Apple contro i leaker interni: 12 dipendenti arrestati

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Apple contro i leaker interni: 12 dipendenti arrestati
Apple vuole porre fine alla fuga di notizie relative ai prodotti della propria azienda e, secondo quanto riferisce Bloomberg, avrebbe redatto un documento con il quale si rivolge ai propri dipendenti lasciando intendere di essere pronta ad azioni legali. Pare infatti che già nel 2017, infatti, i leaker interni alla società di Cupertino sarebbero stati ben 29, 12 dei quali sono stati arrestati. "Queste persone - aggiunge Apple - non solo perdono il lavoro ma possono avere grandi difficoltà anche a trovarne uno altrove". Ovviamente, un dipendente che si è macchiato in passato di aver spifferato all’esterno segreti di un’azienda, più difficilmente sarà chiamato da un’altra società importante, magari dello stesso settore. Tra gli episodi contestati ad alcuni dipendenti, il fatto che siano trapelate informazioni relative ad un incontro privato con Craig Federighi, responsabile software di Apple, il quale aveva annunciato il rinvio di alcune funzionalità previste per iPhone. Anche nel caso di un aggiornamento inedito su iPhone X ed Apple Watch, anticipazioni sarebbero state pubblicate in Rete da alcuni leaker su soffiate interne. "Vogliamo avere la possibilità di dire ai nostri clienti perché un prodotto è buono e non di vederlo fatto in maniera puerile da qualcun altro", le parole di Greg Joswiak, dirigente marketing di Apple, riportante nell’informativa pubblicata da Bloomberg.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook: sotto i 15 anni servirà il permesso dei genitori

Articolo Successivo

Nuovo Nokia X in arrivo: svelato già il 27 aprile?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

17/05/2023

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

23/03/2021

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

21/09/2018