Amiga: 10 mila giochi gratis via browser
di Redazione
10/08/2016
Amiga: disponibili in Rete qualcosa come 10.000 giochi completamente gratis. I videogiocatori che non hanno mai dimenticato il computer Commodore Amiga possono ora rivivere tutte le emozioni della gioventù tramite il sito Archive.org, che ha aggiornato di recente il proprio catalogo, aggiungendo appunto i titoli che un tempo si potevano giocare tramite quella piattaforma. In totale, in archivio sono presenti ben 10mila giochi, ma solo 1.351 consentono di arrivare alla fine. Tutti gli altri, infatti, sono stati pubblicati in versioni dimostrative o limitate solo ad alcuni livelli. Le recensioni comparse subito su alcuni portali Web riferiscono di un emulatore non propriamente perfetto, soprattutto nella precisione di alcuni comandi. Ed effettivamente, nel test effettuato da noi con il titolo “Double Dragon”, ne abbiamo avuto la conferma. Ovviamente, non ci si può permettere di pretendere chissà cosa. Si tratta puer sempre di un servizio completamente gratuito e ricco di contenuti giocabili.
Amiga: la storiaIl computer Amiga è nato ufficialmente nel 1985 come console per videogame, ma che aveva ottime prestazioni, con poco da invidiare ad Apple e Ibm, dominatori del mercato del tempo. I computer Amiga - fino al 1994 ne furono commercializzate diverse versioni - erano dotati di tastiera, mouse, lettore floppy disk e disponeva di un sistema operativo in grado di effettuare anche interessanti operazioni, dalla videoscrittura ad altre attività d’ufficio. In seguito al fallimento della società, la Commodore International, la tecnologia Amiga è passata nelle mani di altre aziende e la piattaforma principale, di fatto, è scomparsa. Di recente vi sono stati alcuni tentativi di riportarla in vita, ma fin qui senza successo.
