Xiaomi Redmi Pro 2, un ottimo medio-gamma in attesa di Mi 6

17/03/2017

Xiaomi si dimostra, anche nel 2017, una realtà in costante evoluzione e pronta più che mai a diversificare l'offerta dei propri smartphone e phablet: la proposta di Xiaomi Redmi Pro 2, nuovo dispositivo medio-gamma pianificato per l'annuncio entro fine mese, ne è uno dei tanti esempi. Si tratta di un phablet di alta qualità, che entra in scena durante la continua attesa per Mi 6, il top di gamma vero e proprio, che porterà la serie Redmi ad essere ancora più apprezzata, considerando le numerosissime unità di Redmi Note 4 vendute in poco più di un mese (circa 1 milione). Dal punto di vista del design, le differenze con Redmi Pro non saranno marcatissime, tuttavia si tratterà di un device premium costruito in alluminio, con telaio unibody, lievemente curvo sul retro in modo da facilitare l'ergonomia. Al momento, i leak suggeriscono inoltre la presenza di uno schermo 5,5 pollici full HD, AMOLED, non discostandosi quindi dal già citato Redmi Pro. Xiaomi Redmi Pro 2: tanta RAM e un buon comparto fotografico in dotazione Xiaomi si mantiene ancora incerta, davanti a possibili fughe di notizie, in merito al chipset utilizzato in Redmi Pro 2. Potrebbe trattarsi di un Mediatek Helio P25, oppure di un efficiente Snapdragon 660; mentre sono più certi i cambiamenti avvenuti a livello di comparto fotografico. La fotocamera posteriore sarà sempre dual, ma gli obiettivi utilizzati (Sony IMX362 12 megapixel con apertura f/1.7 e lenti grandangolari 25 mm) suggeriscono la presenza di componenti di grado superiore rispetto a quelli tradizionalmente reperibili in un medio-gamma. Come spesso succede per gli smartphone più importanti di un brand, Xiaomi Redmi Pro 2 sarà offerto in 2 varianti. La prima presenterà 4 GB di RAM e 64 di storage; mentre il top tier sarà dotato di 6 GB RAM e 128 di memoria base. Rimane ancora da definire ufficialmente l'OS installato al momento della release, tuttavia si presume essere Android Nougat, viste e considerate le policy di rapida adozione del nuovo sistema operativo da parte dei produttori. Arriveranno a breve molte novità su Xiaomi Redmi Pro 2: il consiglio è di restare ovviamente sintonizzati sui comunicati ufficiali della società orientale.