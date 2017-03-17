Xiaomi Redmi Pro 2, un ottimo medio-gamma in attesa di Mi 6
Xiaomi Redmi Pro 2: tanta RAM e un buon comparto fotografico in dotazioneXiaomi si mantiene ancora incerta, davanti a possibili fughe di notizie, in merito al chipset utilizzato in Redmi Pro 2. Potrebbe trattarsi di un Mediatek Helio P25, oppure di un efficiente Snapdragon 660; mentre sono più certi i cambiamenti avvenuti a livello di comparto fotografico. La fotocamera posteriore sarà sempre dual, ma gli obiettivi utilizzati (Sony IMX362 12 megapixel con apertura f/1.7 e lenti grandangolari 25 mm) suggeriscono la presenza di componenti di grado superiore rispetto a quelli tradizionalmente reperibili in un medio-gamma. Come spesso succede per gli smartphone più importanti di un brand, Xiaomi Redmi Pro 2 sarà offerto in 2 varianti. La prima presenterà 4 GB di RAM e 64 di storage; mentre il top tier sarà dotato di 6 GB RAM e 128 di memoria base. Rimane ancora da definire ufficialmente l'OS installato al momento della release, tuttavia si presume essere Android Nougat, viste e considerate le policy di rapida adozione del nuovo sistema operativo da parte dei produttori. Arriveranno a breve molte novità su Xiaomi Redmi Pro 2: il consiglio è di restare ovviamente sintonizzati sui comunicati ufficiali della società orientale.
