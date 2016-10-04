Xiaomi Redmi 3S Plus, il nuovo smartphone Android dalla grande autonomia è ufficiale
di Redazione
04/10/2016
Xiaomi Redmi 3S Plus: l'entry-level Android dell'anno secondo le ultime news?Il nuovo dispositivo di casa Xiaomi sembra essere destinato ad ottenere molta attenzione nonostante le specifiche inferiori rispetto a quelle dei più popolari flagship, in quanto dotato di componenti che non sarebbero fuori luogo in un dispositivo di fascia media, tra cui una fotocamera posteriore a 13 megapixel, una anteriore a 5 megapixel ed un chipset octa-core capace di tenere il passo con i più recenti file multimediali. Xiaomi Redmi 3S Plus non delude l'utenza anche per quanto riguarda il comparto connettività, che presenta uno slot dual-SIM con connessione di rete di ultima generazione LTE, l'ormai indispensabile Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 e GLONASS. Ulteriori modifiche rispetto al modello base sarebbero infine da rinvenire nella presenza della comunicazione ad infrarossi, ed il supporto a VoLTE (Voice over LTE), innovativa tecnologia che permette chiamate vocali su linea LTE. E' infine degno di nota scoprire che l'ultima uscita Xiaomi sia disponibile ad un prezzo molto contenuto rispetto alle alternative: 127 Euro nei suoi tre colori grigio, argento ed oro, al momento reperibili in India come primo step della distribuzione Xiaomi, che siamo certi non mancherà di arrivare anche in Occidente, prevedendo grande successo per un dispositivo compatto e dalle mille funzioni come 3S Plus.
Articolo Precedente
Sviluppo commerciale – le nuove strategie di vendita B2B
Articolo Successivo
Bluetooth smart: l'evoluzione grazie all'NFC
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020