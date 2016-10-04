Home Mobile Xiaomi Redmi 3S Plus, il nuovo smartphone Android dalla grande autonomia è ufficiale

di Redazione 04/10/2016

Xiaomi torna alla carica dopo un 2016 ricco di sorprese da ogni punto di vista, sia per quanto riguarda il comparto smartphone che tablet, ed ovviamente una buona infornata di novità sul fronte smartband, dopo la presentazione estiva di Mi Band 2. Il ritorno della casa cinese è questa volta segnato dall'arrivo di Xiaomi Redmi 3S Plus, uno smartphone Android entry-level ma dotato di specifiche interessanti per un pubblico che, a fronte di una spesa irrisoria, vuole usufruire di qualità multimediale e grande autonomia. Redmi 3S Plus è infatti dotato di una batteria di 4100 mAh, un dato eclatante se consideriamo la predisposizione low-cost del dispositivo. Anche le caratteristiche tecniche generali dello smartphone Android Marshmallow non sono da sottovalutare, partendo da un display 5 pollici con risoluzione HD; un chipset Qualcomm Snapdragon 430 ed una RAM 2 GB; assieme ad uno storage 32 GB espandibile con le classiche microSD. Il design curato tipico dei prodotti Xiaomi si intravede inoltre nel corpo in metallo del device, che include inoltre un fingerprint reader posto sul retro della scocca. Xiaomi Redmi 3S Plus: l'entry-level Android dell'anno secondo le ultime news? Il nuovo dispositivo di casa Xiaomi sembra essere destinato ad ottenere molta attenzione nonostante le specifiche inferiori rispetto a quelle dei più popolari flagship, in quanto dotato di componenti che non sarebbero fuori luogo in un dispositivo di fascia media, tra cui una fotocamera posteriore a 13 megapixel, una anteriore a 5 megapixel ed un chipset octa-core capace di tenere il passo con i più recenti file multimediali. Xiaomi Redmi 3S Plus non delude l'utenza anche per quanto riguarda il comparto connettività, che presenta uno slot dual-SIM con connessione di rete di ultima generazione LTE, l'ormai indispensabile Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 e GLONASS. Ulteriori modifiche rispetto al modello base sarebbero infine da rinvenire nella presenza della comunicazione ad infrarossi, ed il supporto a VoLTE (Voice over LTE), innovativa tecnologia che permette chiamate vocali su linea LTE. E' infine degno di nota scoprire che l'ultima uscita Xiaomi sia disponibile ad un prezzo molto contenuto rispetto alle alternative: 127 Euro nei suoi tre colori grigio, argento ed oro, al momento reperibili in India come primo step della distribuzione Xiaomi, che siamo certi non mancherà di arrivare anche in Occidente, prevedendo grande successo per un dispositivo compatto e dalle mille funzioni come 3S Plus.