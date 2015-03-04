Home Gadget e Curiosità X-Carve: la stampante 3D che puoi costruire e personalizzare

di Redazione 04/03/2015

Arriva direttamente da Chicago la stampante 3D di ultima generazione, in grado di stampare su tantissimi materiali, tra cui legno, plastica e ceramica. Si tratta della nuova macchina messa a punto da Inventables, X-Carve. Stavolta i nostri amici oltreoceano hanno pensato proprio a tutto e tutti. Da oggi chiunque potrà costruirne una, ma non una qualunque! Partiamo col dire, innanzitutto, che è facile da assemblare, grazie ad un sistema di avvitamento automatico, un design decisamente semplificato, un cablaggio pulito e semplice, piastre laterali espandibili, un contatto migliore con il nastro e chi più ne ha più ne metta! Il numero di componenti è inferiore rispetto alle precedenti stampanti e questo le conferisce maggiore rigidità. La precisione, l’accuratezza dell’intaglio e il dettaglio delle stampe, nonché la robustezza del modello finito sono dovuti a delle nuove piastre che fanno in modo che il mandrino integrato, sia più vicino al centro. Cosa sorprendente: basta andare sul sito di Inventables per trovare dei tutorial “fatti in casa” dal team che vi accompagneranno e vi supporteranno durante il montaggio, dal principio fino al raggiungimento del prodotto finito. Il formato “aperto” della macchina la rende sia espandibile che completamente personalizzabile. Sarete liberi di scegliere tra due formati, a seconda di quanto grande volete che sia la vostra work area. [gallery columns="4" size="medium" ids="4996,4997,4998,4999,5000,5001,5002,5003,5004"] X-Carve supera un altro dei limiti delle normali stampanti 3D, quello del software. Solitamente, infatti, quelli impiegati per la progettazione risultano complicati e difficili da padroneggiare. Non è così per Easel, questo il nome del software che non soltanto è semplice da apprendere, ma è open source e web-based. Basta realizzare online il modello, collegare la stampante con un cavo usb e il gioco è fatto! Per chi possieda il kit 3D precedente di Inventables, Shapeoko2, X-Carve è completamente compatibile, perciò si potranno espandere e aggiornare i modelli precedenti aggiungendo nuove componenti, al costo di 200$. Per un kit di base il prezzo è invece di 799$ mentre per il pacchetto completo 1256$. [youtube http://youtu.be/pQ_PgTjC-yM]